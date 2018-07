Meteo d'Agosto, torna incubo CALDO 2017, attesi picchi oltre 43°C

Il meteo d'Agosto promettere un'estremizzazione del tempo atmosferico, con il caldo che diventerà rovente, e soprattutto afoso nelle località di pianura. Potremmo avere una replica, seppur di minor durata, dell'ondata di calore che si ebbe nel 2017, quando l'Italia fu "aggredita" da un'insolita fase di calura che ancora ad oggi molti ricordano come terribile.

Non si replicherà un evento come il 2017, ma quello che ci accingiamo a vivere, potrebbe assumere una ragguardevole intensità.

La mappa qui sopra è riferita agli estremi di calura che sono attesi per oggi, domenica, con il caldo che in alcune località della Sardegna raggiungerà i 40°C, mentre in Valle Padana e le zone interne del Centro Italia, si porterà a circa 35°C.

Questa cartina invece, illustra gli estremi di temperatura che sono attesi per venerdì 3 agosto, quella che potrebbe essere la giornata più calda di questo periodo. Ma attenzione, la calura non terminerà la settimana che sta per iniziare, ora come ora farà caldo sino ad almeno Ferragosto.

Quello che emerge, a distanze temporali ormai non così estese, perciò con previsioni meteo che aumentano di affidabilità, è che si rischiano valori termici ragguardevoli in varie località, anche se i numeri esatti, essendo così estremi, li potremo stimare tra qualche giorno.

Per venerdì 3 Agosto, i modelli matematici vedono estremi di 43°C ed oltre in alcune località dell'interno della Sardegna, i 41°C del Lazio, dell'Umbria e della Toscana. Anche in Campania si potrebbero toccare i 40°C.

In Val Padana leggiamo di 38/39°C in alcune aree di Emilia e ovest Romagna, sud della Lombardia, e alcune località delle basse pianure piemontesi.

In grandi aree urbane come Milano si potrebbero avere valori minimi stimati in 28°C e massimi di 37°C. Non si scherzerà per la calura neppure su Roma, con minima stimata di 26/27°C e massima di quasi 40°C.

Insomma, quando si analizzò la possibile evoluzione della stagione estiva 2018, parlammo di un trend dove si percepiva un'estremizzazione climatica, e questa appare sempre più robusta, man mano che raggiungiamo quella che è l'apice della stagione estiva italiana.

Questo succede a fronte di previsioni assai estreme, per altre condizioni meteo, nel dopo Ferragosto e Settembre.

Quel che succede in Italia è ben poco rispetto altri Paesi europei.

Ad esempio, la calura attesa in Norvegia per oggi è qualcosa che mai alcun termometro ha mai misurato.

Pubblicato da Piero Luciani

