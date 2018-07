METEO sino inizio d'Agosto: CALDO e punte fino a 40 gradi, super afa

METEO DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Caldo e afa alle stelle sull'Italia, con l'anticiclone africano verso la sua massima espansione verso il Mediterraneo. Permangono tuttavia lievi infiltrazioni d'aria fresca in quota, che facilitano l'innesco d'improvvisi temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi e zone interne limitrofe. Il caldo dovrebbe raggiungere la fase più acuta la prossima settimana.

Fa caldissimo in ampie parti dell'Europa Occidentale e Settentrionale, tanto che in queste zone assistiamo ad un'ondata di calore ben più eccezionale ed anomala, a causa del protendersi di un alito d'aria rovente sub-tropicale che, come un fiume, scorre fino ad alte latitudini tanto da raggiungere l'area baltico-scandinava laddove alimenta un ulteriore anticiclone stabile in loco.

La calura è finora eccezionale su Scandinavia ed altre zone del Nord Europa, dove si sta vivendo un'estate fra le più calde di sempre. Lo confermano anche gli incendi che divampano da settimane facendo danni immensi a foreste e boschi, in zone dove i roghi estivi sono un fenomeno pressoché sconosciuto.

Tornando alla previsione, la cupola anticiclonica subtropicale si appresta a far sentire i suoi massimi effetti anche sull'Italia, con l'ondata di caldo più importante dell'estate per quanto riguarda le nostre regioni. Avremo quindi caldo in ulteriore crescita, con le regioni centro-settentrionali che risulteranno quelle colpite in modo più diretto.

A differenza delle precedenti ondate di calore dal Sahara, stavolta il caldo risulterà duraturo e non si avranno in sostanza grosse novità per tutta la prossima settimana. L'asse dell'anticiclone resterà però un po' sbilanciato ad ovest e questo esporrà soprattutto le regioni adriatiche e meridionali a spifferi d'aria più fresca dai Balcani, alimentando instabilità temporalesca che a tratti risulterà marcata.

CALDO AL CULMINE IN SETTIMANA, METEO DA GRANDE ESTATE

L'anticiclone afromediterraneo continuerà probabilmente a dominare in modo incontrastato fino al primo weekend d'agosto, pur mantenendo il suo fulcro tra Spagna, sud della Francia e Baleari, andando ad abbracciare efficacemente con il suo bordo orientale l'Italia. Resterà una certa instabilità, con temporali diurni ma non saranno capaci di limitare la calura.

Aria rovente subtropicale verrà comunque dirottata verso il nostro Paese, con temperature in ulteriore aumento che potrebbero persino portarsi prossime a record storici. Nessuna sorpresa, ormai le ondate di caldo estremo sono sempre più frequenti e spesso le peggiori coincidono con la prima parte d'agosto, come era peraltro avvenuto anche nell'estate 2017.

METEO DOMENICA 29 LUGLIO, SOLLEONE E BREVI ACQUAZZONI

Sole prevalente che lascerà spazio a locali temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi, con locali sconfinamenti su pianure di Piemonte e Ovest Lombardia. Non mancheranno acquazzoni anche sull'Appennino Settentrionale e zone adiacenti, ma anche sul sud della dorsale con fenomeni localmente violenti tra Cilento, Lucania e monti della Calabria.

CALDO INTENSO ED AFA FASTIDIOSA

I picchi più elevati si misureranno specie sul Nord Italia, Sardegna e regioni centro-settentrionali tirreniche con punte reali anche fino a 36/37 gradi su alcune località poste su pianure interne e vallate. Valori meno elevati al Sud e sul medio-basso versante adriatico. Cresceranno i tassi d'umidità, con caldo afoso sempre più opprimente in Val Padana e litorali tirrenici.

ULTIMI DI LUGLIO CON METEO ANCORA PIU' ROVENTE

Super caldo nei primi giorni della settimana. Il bel tempo resterà sempre prevalente, con rischio sempre elevato di temporali pomeridiani circoscritti a ridosso delle maggiori catene montuose, favoriti da sbuffi d'aria fresca in quota che contrasteranno con il forte riscaldamento diurno. Crescerà la possibilità di temporali anche sui rilievi delle due Isole Maggiori.

La calura diverrà sempre più importante con valori massimi più alti su Sardegna e Centro-Nord. Attesi picchi di 37-38°, localmente superiori, con temperature percepite localmente oltre i 40 gradi a causa dell'afa. Il caldo diverrà più forte anche sulle regioni del Sud, con afa più opprimente sulle regioni tirreniche, specie i litorali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Canicola attesa al nei primi giorni d'agosto. Tra l'altro in questo frangente sarà l'intera Penisola ad essere più direttamente interessato dai flussi africani, mentre il Nord potrebbe essere gradualmente sfiorato da qualche infiltrazione d'aria instabile oceanica, che potrebbe portare temporali anche violenti sulle Alpi e localmente anche le aree pedemontane e di pianura

Verso venerdì 3 agosto si avranno più temporali al Centro-Sud poiché l'anticiclone perderà un po' di energia per disturbi d'aria più fresca in quota dai Balcani. La calura è destinata però a proseguire senza interruzioni, con temperature molto oltre la norma. Il caldo eccezionale potrebbe peraltro insistere anche su ampie parti dell'Europa.

