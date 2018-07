Trend meteo d'Agosto: anticiclone europeo GIGANTESCO

La tendenza meteo per Agosto prospetta la presenza per buona parte del mese di un anticiclone che potremmo definirne i suoi eccessi, la sua anomalia, con aggettivi superlativi inconsueti, urlati, o forse nuovi appellativi. Ma se in Italia si inizia a parlare di strana Estate, ciò è niente a confronto con quello che avviene a nord delle Alpi.

I modelli matematici di previsione stagionale avevano prospettato quanto è avvenuto, ma siamo abituati a dare scarsa affidabilità a queste proiezioni. Ma stavolta dobbiamo sottolineare che avevano ragione, che negli ultimi anni la loro affidabilità sta migliorando, insomma, questa scienza ha fatto un balzo in avanti.

E allora la previsione per tutto Agosto delle anomalie climatiche in quella parte dell'atmosfera che governa, anzi, sarebbe più corretto dire, dirige buona parte delle condizioni meteo, potremmo considerarla affidabile, pur sempre ponendo la possibilità di avere margini di errore.

La previsione è sconcertante perché prospetta un'anomalia esagerata, con un gigantesco anticiclone che influenzerebbe il tempo di tutta Europa, che ostacolerebbe il passaggio regolare delle perturbazioni oceaniche, toglierebbe ancora occasione per la pioggia estiva in gran parte del Continente, in quella che è la stagione delle maggiori precipitazioni dell'anno.

In Inghilterra da inizio Estate è piovuto anche meno di quanto dovrebbe piovere, come media, a Cagliari o Catania in questa stagione, tanto che i prati inglesi sono ingialliti. Piove occasionalmente in Scandinavia, in Germania, Francia, Europa centrale, e quando lo fa, non di raro avvengono locali alluvioni lampo.

Quanto descritto è una forma di estremizzazione del clima, e sostenere che in passato niente del genere non è mai avvenuto, è inesatto. Di certo, per la definizione di tempo atmosferico e clima abbiamo la memoria corta.

Insomma, la previsione che emerge è pessima: confermerebbe il trend di questa stagione estrema, con un gigantesco anticiclone che potrebbe tardare anche la vera rottura estiva in Italia, anche perché la bella stagione nel nord e centro Europa potrebbe durare ben più del solito, per poi probabilmente infrangersi in un attimo a settembre, o fine Agosto, quando da quelle parti la forza del sole cederà sensibilmente.

Ed in Italia che succederà? In tal contesto l'Italia potrebbe usufruire di relativi vantaggi: le alte pressioni africane che ci danno caldo estremo, dovrebbero avere vita breve in Agosto, inoltre nel nostro Paese si potrebbe avviare una moderata instabilità atmosferica, ovvero un'ideale condizione meteo per piogge temporalesche più frequenti della media.

Pubblicato da Alessandro Arena

