Meteo weekend, tra caldo in aumento e qualche improvviso violento temporale

Fine settimana all'insegna del sole prevalente e del caldo. L'anticiclone africano non ancora troppo robusto darà tuttavia spazio ulteriori infiltrazioni d'aria fresca in quota dai quadranti settentrionali, che faciliteranno l'innesco di temporali nelle ore pomeridiane, soprattutto a ridosso dei rilievi.

La giornata di oggi vedrà attività temporalesca episodica in Appennino, un po' più consistente sui rilievi del Sud. Altri temporali coinvolgeranno, tra pomeriggio e sera, i settori alpini e prealpini, con fenomeni occasionalmente intensi.

Non ci saranno sostanziali novità per domenica, con ancora il sole che lascerà spazio a locali temporali pomeridiani, più probabili a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici. Occasionalmente sono attesi violenti acquazzoni, in questa fase anche sui rilievi del Sud tra Cilento, Lucania e Calabria per aria fresca in quota.

Il caldo sarà però l'evento saliente e salirà ancor più alla ribalta con temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Nord, zone che beneficeranno maggiormente dell'influsso dell'anticiclone da ovest che convoglierà aria sempre più calda in quota di matrice subtropicale.

I picchi più elevati si misureranno specie sul Nord Italia, Sardegna e regioni centro-settentrionali tirreniche con punte reali anche fino a 36/37 gradi su alcune località poste su pianure interne e vallate. Clima più gradevole su medio-basso versante adriatico e parte del Sud Italia per correnti ancora residue di maestrale.

L'afa si farà sentire gradualmente più forte, accrescendo il disagio soprattutto nelle ore notturne in Val Padana, specie nei grandi centri urbani. Caldo afoso sempre più opprimente è atteso anche lungo i litorali, specie della parte tirrenica.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

