METEO sino inizio Agosto: CALDO in accentuazione, afa nel weekend

METEO DAL 27 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'anticiclone africano tende interessare l'Italia, ma non è così forte da garantire condizioni meteo stabili. I massimi di pressione tendono a rimanere confinati alla Penisola Iberica, assieme anche alla parte più consistente del flusso caldo sahariano. Il nostro Paese si trova quindi al confine fra l'alta pressione ed una modesta circolazione ciclonica tra Balcani e Mar Nero.

Questo campo anticiclonico, che in parte abbraccia l'Italia si allunga verso nord-est lungo l'Europa Centro-Occidentale, andando ad unirsi con secondo centro anticiclonico in Scandinavia. Le maggiori anomalie a livello europeo riguardo proprio le nazioni settentrionali, in quanto tale anticiclone comporta caldo eccezionale anomalo e blocca le correnti perturbate atlantiche.

Il meteo in Italia resterà estivo, con bel tempo prevalente anche nell'ultimo scorcio di luglio. La scarsa robustezza dell'anticiclone darà tuttavia spazio ulteriori infiltrazioni d'aria fresca in quota dai quadranti settentrionali, che faciliteranno l'innesco di temporali nelle ore pomeridiane, soprattutto a ridosso dei rilievi.

Le temperature si sono portate su valori di poco superiori alla media del periodo e continueranno ancora ad aumentare, con picchi più elevati sulle regioni settentrionali e versanti tirrenici. Il caldo non sarà però così eccessivo, sebbene assisteremo ad un incremento del disagio da afa per l'incremento dei tassi d'umidità.

Il bel tempo sarà prevalente anche nell'ultimo scorcio di luglio, a parte il rischio sempre elevato di temporali pomeridiani su aree interne e montuose, favoriti da sbuffi d'aria fresca in quota che contrasteranno con il forte riscaldamento diurno. Gli acquazzoni potranno risultare intensi, ma sempre di breve durata e a carattere molto circoscritto.

CALDO MODERATO, METEO D'ESTATE LA PROSSIMA SETTIMANA

Poche novità per gli ultimi giorni di luglio, con il meteo che dovrebbe rimanere prevalentemente soleggiato. I massimi di pressione resteranno comunque relegati ad ovest e per questo avremo qualche incertezza che si tradurrà in frequenti temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi, ulteriormente favoriti dal forte riscaldamento diurno

Avremo caldo in accentuazione, ma non sono attese temperature eccezionali e resteremo ben lontani dai livelli delle ondate di caldo più forti dell'estate 2017. Sino ad inizio agosto, l'anticiclone afromediterraneo continuerà probabilmente a mantenere il suo fulcro tra Spagna e Baleari, andando ad abbracciare con il suo bordo orientale l'Italia.

La forza dell'anticiclone non così incontrastata, in un trend già visto spesso in quest'estate. Ben diversa la situazione sul Nord Europa, alle prese con un'estate eccezionalmente rovente. La vera anomalia è la continua presenza di alte pressioni e caldo record sulle latitudini settentrionali dell'Europa, con particolare riferimento alla Penisola Scandinava.

METEO VENERDI' 27 LUGLIO, SOLEGGIATO E TEMPORALI

Scenari inizialmente soleggiati, ma nel pomeriggio avremo i consueti brevi temporali più probabili lungo la dorsale appenninica tutta, in parziale estensione alle aree interne adiacenti e poi tra Liguria e regioni tirreniche con fenomeni più intensi e rischio grandine tra Basso Lazio e Campania Settentrionale. Temporali sparsi, tra tardo pomeriggio e sera, si avranno anche su Alpi e Prealpi.

METEO ESTIVO NEL WEEKEND, CON ALTRI TEMPORALI

Lo scenario non muterà più di tanto sul finire della settimana, con ulteriori brevi temporali che si andranno a concentrare tra Appennino ed Alpi Occidentali, ma anche localmente le pianure del Nord-Ovest. Gli acquazzoni potrebbero sconfinare in modo episodico tra Levante Ligure ed Alta Toscana, ma anche sulle aree del basso versante tirrenico, Golfo di Taranto.

AUMENTA IL CALDO E ANCHE L'AFA

Contesto decisamente caldo nel weekend al Nord e sulle regioni tirreniche, zone che beneficeranno maggiormente dell'influsso dell'anticiclone da ovest. I picchi più elevati si misureranno specie sul Nord Italia, Sardegna e regioni centro-settentrionali tirreniche con punte anche fino a 35/37 gradi su alcune località poste su valli e pianure interne.

L'afa si farà sentire gradualmente, accrescendo il disagio soprattutto nelle ore notturne e in Val Padana. le temperature saranno lievemente più gradevoli su Adriatiche e Sud Italia per correnti ancora residue di maestrale. Il caldo sembra destinato a proseguire e rincarare la dose in avvio della prossima settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Scenario pressoché invariato e senza alcun particolare scossone sino all'avvio d'agosto. Proseguirà il caldo, ma non mancheranno ancora temporali. Al momento non è attesa alcuna ondata eccezionale di caldo sull'Italia come invece avverrà in varie zone dell'Europa, ma la calura si farà notare per la persistenza.

Pubblicato da Mauro Meloni

