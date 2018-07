Meteo domani, riecco il caldo! Temporali pomeridiani, con rischio grandine

Condizioni meteo anticicloniche si sono ripristinate sull'Italia, ma la rimonta del campo d'alta pressione non è così decisa, in quanto i massimi di pressione tendono a rimanere confinati alla Penisola Iberica. Ciò lascia spazio ad infiltrazioni d'aria fresca in quota, che faciliteranno l'innesco di improvvisi temporali diurni.

L'attività temporalesca sarà comunque limitata e agirà soprattutto a ridosso dei rilievi. Nel dettaglio, per la giornata di mercoledì avremo sole inizialmente quasi ovunque, ma con temporali in sviluppo nelle ore più calde su Alpi ed Appennino Settentrionale, a carattere locale in estensione alle aree limitrofe. Tali temporali potranno essere accompagnati da rovesci intensi anche grandinate, sebbene localizzati.

Qualche spunto temporalesco si avrà anche al Sud, specie sui monti della Calabria. Non è escluso che in tarda sera-notte qualche rovescio temporalesco si spinga verso le aree pedemontane della Val Padana e localmente pianure tra Lombardia e Veneto.

Tornerà a fare un po' di caldo. Le temperature saliranno di qualche grado un po' su tutte le regioni, con valori più elevati sulle regioni settentrionali e lungo le aree interne della Sardegna e del medio-alto versante tirrenico.

In qualche località si potranno raggiungere i 34/35 gradi. Si tratterà di valori elevati, ma l'afa dovrebbe restare ancora su livelli tutto sommato accettabili, con lieve disagio solo in Val Padana e lungo le aree costiere. Sarà quindi un caldo nel complesso sopportabile.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

Inizio Pagina