Meteo domani, riparte l'estate tra sole ed acquazzoni

Dopo la frustata temporalesca che ha attraversato l'intero Stivale, ponendo fine alla canicola, il meteo è in miglioramento anche al Centro-Sud. Il passaggio frontale è stato molto rapido e al suo seguito tendono ad affermarsi condizioni più soleggiate.

L'anticiclone africano è stato ricacciato verso sud, assieme alla sua bolla d'aria rovente. Per questo il ritorno del gran caldo è scongiurato, almeno nell'immediato. Il meteo non tornerà del tutto stabile, con ulteriori infiltrazioni d'aria fresca che lasceranno in eredità qualche strascico temporalesco.

Nel dettaglio, il meteo di domani vedrà ancora una residua variabilità indugiare inizialmente sulle regioni meridionali e la Sicilia, per gli effetti collegati all'aria fresca richiamata ancora dal vortice depressionario ormai traslato sui Balcani.

Avremo quindi nubi irregolari e qualche fenomeno di instabilità non solo su aree interne e montuose appenniniche, ma anche tra Calabria tirrenica meridionale e messinese. Sole protagonista al Centro-Nord, a parte l'insorgenza di temporali sulle Alpi, più intensi in Valle d'Aosta.

Le temperature caleranno ancora lievemente solo in Sicilia sui settori orientali, dove ancora si è avuto clima molto caldo sul catanese, ma si tratterà di un ritorno a temperature in linea con la norma. Da segnalare invece un graduale aumento termico al Nord e sulle regioni tirreniche, dove si avranno punte oltre i 32 gradi ma in un contesto non afoso.

