Super ondata di caldo record: luglio 2015 come la terribile estate 2003

L'estate 2018 non si è finora certo fatta notare per il caldo estremo, a differenza degli ultimi anni. Di certo, sappiamo bene che l'estate 2003 si è classificata come la più calda del secolo, esprimendo la massima potenza nel mese d'agosto con record su record di temperature sgretolati in Italia e su mezza Europa.

Il mese relativamente più "fresco" di quella tremenda estate di 15 anni fa fu luglio, comunque anch'esso molto caldo. L'estate del 2015 fu invece caratterizzata da un mese di luglio rovente, alla fine risultato persino più caldo del luglio 2003.

Erano proprio questi giorni del luglio di tre anni fa quando il caldo raggiunse intensità estrema, quasi alla pari con quanto era avvenuto ad agosto del 2003. Per fortuna si trattò di un picco breve, sebbene eccezionale.

Così scrivevamo il 23 luglio del 2015 a proposito dell'ondata di caldo in quel momento in atto: Ora si può dire, il caldo è record. La giornata del 22 luglio ha raggiunto i livelli di caldo dei più bollenti giorni d'agosto 2003, superando i 28°C di media nazionale.

Nel complesso la giornata del 22 luglio fu in Italia quasi 6°C più calda della norma. È la prima volta che accade proprio dall'agosto del 2003 e in precedenza un valore simile è stato raggiunto vent'anni prima, nel luglio del 1983.

La giornata del 22 luglio 2015 ha visto anche raggiungere nuovi record mensili o assoluti da alcune stazioni del servizio meteo nazionale e in alcune zone del nord, tra Basso Piemonte, Emilia e Nord-Est, si sono raggiunti i 40 gradi!

Altissime sono state anche le temperature minime, con punte di 28/29°C in Pianura Padana. Estremi di 28,8/37,5°C sono stati registrati alla stazione di Milano Brera, risultando così per Milano una tra le giornate più calde in assoluto in oltre 200 anni.

E vennero battuti anche alcuni record assoluti o mensili di temperatura massima. Eccoli di seguito.

Record assoluti

Ronchi dei Legionari 39,2°C, precedente 38,2°C nel luglio 2006

Aviano 37,6°C, record del luglio 1957 eguagliato

Record mensili di luglio

Treviso Istrana 39,4°C

Monte Argentario 37,6°C

Altri estremi termici di minima e massima eccezionali registrati in alcune grandi città del Nord Italia:

Milano Linate 24,2/37°C

Bologna 24,6/38,1°C

Trieste 28,2/36,6°C

Pubblicato da Mauro Meloni

