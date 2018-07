METEO sino 29 Luglio: FORTI TEMPORALI fanno rotta al Centro-Sud, più fresco

METEO DAL 23 AL 29 LUGLIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Una perturbazione a carattere temporalesco, seguita da aria più fresca dal Nord Europa, sta scardinando definitivamente l'anticiclone africano, costretto a battere in ritirata verso sud. Piogge e temporali tendono quindi a penetrare sulle regioni meridionali, dove si avrà soprattutto un apprezzabile calo delle temperature.

Il ricambio d'aria è già avvenuto al Centro-Nord, con l'aria caldo-umida nei bassi strati rimossa in modo irruento dall'ingresso delle correnti più fresche. Visti questi contrasti termici così esplosivi, non sono mancati temporali violenti e locali nubifragi accompagnati anche da grandine e forti raffiche di vento.

Fenomeni localmente intensi riguarderanno anche il Sud, non solo le aree prospicienti ai rilievi. Le temperature, in calo localmente fino a 10 gradi, torneranno comunque su valori prossimi alla media del periodo. Il fronte instabilità passerà comunque rapidamente, con meteo in rapido miglioramento ed instabilità atmosferica che insisterà al meridione e localmente sui rilievi.

Solo di rado le ondate temporalesche sono capaci di penetrare così a sud nel cuore dell'estate, dato che siamo nella terza decade di luglio. Questa è la conferma di una stagione estiva che si mostra ancora troppo a singhiozzo, tra brevi ondate di caldo ed incisive irruzioni d'aria fresca ed instabile che determinano veri e propri break.

PIU' SOLE DA META' SETTIMANA, TORNA METEO D'ESTATE

Fin da martedì assisteremo ad un deciso miglioramento, a parte ancora acquazzoni più frequenti sulle regioni meridionali. In questa fase il clima sarà gradevole, per la persistenza di correnti fresche settentrionali. Meteo che sarà sempre più soleggiato nei giorni successivi, grazie alla spinta dell'anticiclone da ovest.

A metà settimana prevarrà il bel tempo, a parte temporali pomeridiani su aree interne e montuose. Non vi saranno in questa fase ancora eccessi di calo, ma le temperature saliranno progressivamente ben oltre la norma, ad iniziare dal Nord Italia e dalle regioni centro-settentrionali tirreniche con punte anche fino a 33/34 gradi.

METEO AVVIO SETTIMANA, TEMPORALI IN MARCIA AL SUD ITALIA

Condizioni meteo decisamente imbronciate lunedì soprattutto tra Adriatiche e dorsale, per la perturbazione temporalesca e l'aria più fresca atlantica che si propagheranno verso il Sud Italia. I temporali, localmente di forte intensità, si porteranno su Campania, Molise, Puglia Centro-Settentrionale per poi estendersi tra sera e notte a Lucania, Calabria e Sicilia tirrenica.

Il sole tornerà a splendere al Nord e Toscana, ma nelle prime ore del giorno avremo ancora rovesci residui in Romagna, zone alpine orientali ed entroterra toscano. Qualche annuvolamento non mancherà anche in Sardegna, con piovaschi mattutini sulla parte settentrionale dell'Isola. I venti si disporranno occidentali e poi settentrionali, con rinforzi di Maestrale in Sardegna

DECISO CALO TEMPERATURE, STOP CALDO

La colonnina di mercurio calerà in modo notevole al Sud, dopo il caldo intenso domenicale, tanto che si perderanno localmente fino a più di 10 gradi su alcune aree. Avremo un vero e proprio break con la canicola scacciata via. Il refrigerio sarà importante, si tratterà di un ritorno a temperature in linea con la norma.

METEO MIGLIORA, VERSO CONTESTO SOLEGGIATO ESTIVO

Martedì avremo residua instabilità al Sud, mentre tornerà il sole altrove a parte qualche temporale pomeridiano sui rilievi. Il clima sarà ovunque piacevole. Mercoledì ritroveremo sole ovunque, ma con temporali in sviluppo nelle ore più calde su Alpi ed Appennino, associate a brevi acquazzoni a carattere locale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sembrano esserci le premesse per una graduale affermazione dell'anticiclone nella seconda parte della settimana che porterebbe prevalente bel tempo ed un ritorno del caldo, via via più intenso sul Nord Italia. Si profila una parte finale di luglio in compagnia del bel tempo stavolta più duraturo, e con vero e proprio solleone.

Pubblicato da Mauro Meloni

