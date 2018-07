METEO sino 31 Luglio: BEL TEMPO, ma non mancheranno locali TEMPORALI

METEO DAL 25 AL 31 LUGLIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Condizioni meteo anticicloniche si sono ripristinate sull'Italia. Il passaggio frontale è stato molto rapido e al suo seguito tendono ad affermarsi condizioni più soleggiate. La rimonta del promontorio anticiclonico non sarà così decisa, in quanto i massimi di pressione resteranno confinati alla Penisola Iberica.

Il meteo non sarà del tutto stabile, con ulteriori infiltrazioni d'aria fresca dai quadranti settentrionali che faciliteranno l'innesco di temporali nelle ore pomeridiane, soprattutto a ridosso dei rilievi. Le temperature, dopo il repentino crollo, sono risalita su valori di poco superiori alla media del periodo.

Un rialzo termico più significativo è atteso sulle regioni settentrionali e lungo il medio-alto versante tirrenico, con temperature che potranno localmente raggiungere i 34/36 gradi. Non tornerà però il gran caldo, almeno per qualche giorno, e soprattutto l'afa dovrebbe restare ancora su livelli tutto sommato accettabili.

Nella seconda parte della settimana il meteo dovrebbe rimanere prevalentemente soleggiato. I massimi di pressione resteranno comunque relegati ad ovest e per questo avremo qualche incertezza che si tradurrà in temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi, favoriti da sbuffi d'aria fresca in quota che contrasteranno con il forte riscaldamento diurno.

WEEKEND CON METEO D'ESTATE, LOCALI TEMPORALI

Il bel tempo sarà prevalente anche nell'ultimo scorcio di luglio, a parte il rischio sempre elevato di temporali pomeridiani su aree interne e montuose. Gli acquazzoni potranno risultare intensi, ma sempre di breve durata e a carattere molto circoscritto. Il ritorno del caldo intenso appare al momento scongiurato, sebbene avremo temperature ben oltre la norma.

L'anticiclone si consoliderà sul Mediterraneo, ma resterà lievemente sbilanciato ad ovest e non avrà forza così incontrastata, in un trend già visto spesso in questa prima metà dell'estate. Il Mediterraneo rimane infatti spesso ai margini di persistenti domini d'alta pressione, che invece stanno privilegiando in modo fortemente anomalo le aree dell'Europa Settentrionale.

METEO MERCOLEDI' 25 LUGLIO, TEMPORALI NELLE ORE PIU' CALDE

Ritroveremo sole quasi ovunque, ma con temporali in sviluppo nelle ore più calde su Alpi ed Appennino Settentrionale, a carattere locale in estensione alle aree limitrofe. Qualche spunto temporalesco si avrà anche al Sud, specie sui monti della Calabria. Non è escluso che in tarda sera-notte qualche temporale si spinga verso le aree pedemontane della Val Padana.

GRADUALE RIALZO TEMPERATURE, TORNA UN PO' DI CALDO

Le temperature faranno invece registrare un progressivo ulteriore aumento al Nord e sulle regioni tirreniche, zone che beneficeranno maggiormente dell'influsso dell'anticiclone da ovest. Non è però atteso il ritorno dell'afa e non vi saranno in questa fase eccessi di temperatura notevoli, ma avremo valori comunque ben oltre la norma.

Le temperature più alte, per la fase centrale della settimana, si registreranno specie sul Nord Italia, Sardegna e regioni centro-settentrionali tirreniche con punte anche fino a 34/36 gradi su alcune località poste su valli e pianure interne. Sarà però un tipo di caldo asciutto, mentre le temperature saranno più gradevoli su Adriatiche e Sud Italia per correnti ancora settentrionali.

TENDENZA FINO A WEEKEND, METEO ESTIVO CON ACQUAZZONI

Poche novità per giovedì, se non la presenza di temporali più diffusi sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con possibili sconfinamenti anche nelle alte pianure. Situazione che resterà invariata anche sul finire della settimana, con brevi temporali diurni più sulle regioni di Nordest ma anche su Alpi in genere, dorsale emiliana e Appennino meridionale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Attesa un'intensificazione del caldo, soprattutto per un aumento dell'umidità che porterà afa. Questo scenario non dovrebbe subire alcun particolare scossone sino a fine mese. Tuttavia, il caldo non raggiungerà livelli eccessivi e probabilmente solo nella prima parte d'agosto ci potrebbero essere le condizioni per un'ondata di calore più consistente.

Pubblicato da Mauro Meloni

