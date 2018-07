METEO 24-30 Luglio: altri FORTI TEMPORALI, poi riparte la CALDA ESTATE

METEO DAL 24 AL 30 LUGLIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'attesa svolta meteo si è concretizzata sull'Italia, con l'incalzare di una perturbazione temporalesca che ha costretto l'anticiclone africano a battere in ritirata verso sud. Piogge e temporali hanno raggiunto le regioni meridionali, assieme ad un brusco calo delle temperature. Il passaggio frontale è stato molto rapido e al suo seguito tendono ad affermarsi condizioni più soleggiate.

Le temperature, dopo essere crollate anche di 10 gradi, si assesteranno su valori prossimi alla media del periodo, seppur riprendendo ad aumentare in modo deciso sulle regioni settentrionali e lungo il medio-alto versante tirrenico. Non tornerà però il gran caldo, almeno per ora Il meteo non sarà del tutto stabile, con il fronte d'aria fresca che lascerà in eredità qualche strascico temporalesco.

Un deciso miglioramento prenderà corpo già da martedì, a parte ancora acquazzoni più frequenti sulle regioni meridionali. La penetrazione dei temporali fin verso il Sud è la conferma di una stagione estiva che si mostra ancora troppo a singhiozzo, tra brevi ondate di caldo ed incisive irruzioni d'aria fresca ed instabile che determinano veri e propri break.

L'evoluzione proporrà meteo sempre più soleggiato a metà settimana, grazie alla spinta dell'anticiclone. I massimi di pressione resteranno comunque relegati ad ovest e per questo avremo qualche incertezza che si tradurrà in temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi, favoriti da sbuffi d'aria fresca in quota.

METEO D'ESTATE NELLA SECONDA PARTE DELLA SETTIMANA

Bel tempo prevalente nell'ultimo scorcio di luglio, a parte l'insistenza di temporali pomeridiani su aree interne e montuose. Gli acquazzoni potranno risultare intensi, ma sempre di breve durata e molto circoscritta. L'anticiclone si consoliderà sul Mediterraneo, ma sarà lievemente sbilanciato e non avrà forza così incontrastata, in un trend già visto spesso in questa prima metà dell'estate

Il ritorno del caldo intenso appare al momento scongiurato. Non vi saranno in questa fase eccessi di temperatura notevoli, ma avremo valori comunque ben oltre la norma, specie sul Nord Italia, Sardegna e regioni centro-settentrionali tirreniche con punte anche fino a 34/36 gradi. Sarà però un tipo di caldo asciutto, mentre le temperature saranno più gradevoli su Adriatiche e Sud.

METEO MARTEDI' 24 LUGLIO, TORNA IL SOLE MA ANCORA DISTURBI

Residua variabilità indugerà sulle regioni meridionali, per gli effetti collegati all'aria fresca sopraggiunta dal Nord Europa, con nubi irregolari e qualche fenomeno di instabilità non solo su aree interne e montuose, ma anche tra Calabria tirrenica meridionale e messinese. Sole protagonista al Centro-Nord, a parte insorgenza di temporali sulle Alpi, più intensi in Valle d'Aosta.

STOP CALDO, MA GRADUALE RIALZO TEMPERATURE

Un ulteriore refrigerio si registrerà all'estremo Sud, ma si tratterà di un ritorno a temperature in linea con la norma. Le temperature faranno invece registrare un progressivo ulteriore aumento al Nord e sulle regioni tirreniche, dove la colonnina di mercurio raggiungerà punte massime di 33/34 gradi. Non è però atteso il ritorno dell'afa.

METEO ESTIVO, TRA SOLE E QUALCHE TEMPORALE

Mercoledì ritroveremo sole ovunque, ma con temporali in sviluppo nelle ore più calde su Alpi ed Appennino, associate a brevi acquazzoni a carattere locale in estensione alle aree limitrofe. Poche novità per giovedì, se non la presenza di temporali più diffusi sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con possibili sconfinamenti anche nelle alte pianure. Il clima sarà nel complesso ancora gradevole.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Bel tempo prevalente confermato anche sul finire della settimana, sebbene con i soliti temporali più probabili al pomeriggio su aree interne e montuose. Attesa un'intensificazione del caldo, soprattutto per un aumento dell'umidità che porterà afa. Questo scenario non dovrebbe subire alcun particolare scossone sino a fine mese.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina