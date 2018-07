METEO sino 29 Luglio: irrompono FORTI TEMPORALI, da lunedì fine del caldo

METEO DAL 23 AL 29 LUGLIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

È un'Italia divisa in due dal punto di vista meteo, con il maltempo entrato prepotentemente in scena sul Nord, per una perturbazione dalla Francia che sarà seguita da ulteriori impulsi d'instabilità. L'anticiclone africano si va gradualmente ritirando, ma ancora insiste al Centro e soprattutto sul Sud Italia con l'afflusso d'aria calda africana, associata a un carico di polveri d'origine sahariana.

Le temperature raggiungeranno i livelli più elevati all'estremo Sud, stante il picco dell'ondata sahariana, sfiorando localmente i 40 gradi. Tutto ciò accadrà prima della penetrazione del fronte instabile, che gradualmente si propagherà a tutta la Penisola. Nel corso di domenica avremo i primi temporali più frequenti sulle aree interne del Centro Italia, segnale del peggioramento.

Il cedimento dell'anticiclone africano si andrà a concretizzare nella notte di domenica e prime ore lunedì, quando rovesci e temporali più organizzati anche intensi, raggiungeranno gran parte del Centro Italia, con particolare riferimento alle zone interne e versanti adriatici. Non sono esclusi in questa fase locali nubifragi, visti contrasti termici davvero esplosivi.

L'aria caldo-umida nei bassi strati verrà rimossa in modo irruento dall'ingresso delle correnti più fresche. Il fronte instabile scivolerà poi lungo la Penisola ed avremo l'atteso crollo termico già lunedì, anche fino a 10 gradi in meno al Sud. Si tratterà comunque di un ritorno alla norma, verso temperature più consone all'estate.

METEO NUOVA SETTIMANA, TEMPORALI E POI FASE PIU' STABILE

I temporali, ad inizio settimana, si propagheranno fino al Sud ponendo soprattutto fine alla canicola, in quanto affluiranno le correnti più fresche oceaniche, costringendo alla ritirata l'anticiclone africano. I fenomeni, visti i forti contrasti termici, potrebbero risultare intensi con delle grandinate e raffiche di vento.

Non è frequente assistere ad ondate temporalesche capaci di penetrare così a sud nel cuore dell'estate. Questo è la conferma di una stagione estiva che si mostra ancora troppo a singhiozzo, tra brevi ondate di caldo ed incisive irruzioni d'aria fresca ed instabile. L'abbassamento termico risulterà eclatante sul Sud, una volta caldo verrà spazzato via.

Già da lunedì 23 luglio il meteo migliorerà al Nord e poi sul resto d'Italia, a parte possibile instabilità pomeridiana. Inizierà così una fase climatica più gradevole, destinata a proseguire per buona parte della settimana con meteo estivo senza alcun eccesso di caldo, almeno in una prima fase. Le temperature saliranno progressivamente ben oltre la norma, ad iniziare dal Nord Italia.

BREAK ESTATE IN AVVIO DI SETTIMANA, TEMPORALI AL SUD

Netto peggioramento fin da lunedì sul Meridione, che verrà raggiunto dalla perturbazione temporalesca e dall'aria più fresca atlantica. I temporali, localmente di forte intensità, si porteranno su Campania, Molise, nord della Puglia per poi estendersi entro sera a Basilicata, Calabria e coste tirreniche della Sicilia.

Proprio al Meridione il calo termico sarà più sostanziale e si perderanno localmente fino a più di 10 gradi, avremo un vero e proprio break con la canicola scacciata via. Si tratterà di un ritorno a temperature normali per il periodo. Martedì avremo residua instabilità al Sud, mentre tornerà il sole altrove a parte qualche temporale pomeridiano sui rilievi. Il clima sarà ovunque piacevole.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Da metà settimana sembrano esserci le premesse per una graduale affermazione dell'anticiclone che porterebbe prevalente bel tempo ed un ritorno del caldo, via via più intenso sul Nord Italia. Si profila una parte finale di luglio in compagnia del bel tempo stavolta più duraturo, e con temperature in progressivo ulteriore aumento.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina