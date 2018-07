Nord Italia, il meteo estremo è generato anche super temporali

Nord Italia sotto il meteo avverso, ma sottolineiamolo, questo avviene a tratti, anche se in alcune località c'è brutto tempo da circa 12 ore come buona parte della Lombardia ed il Piemonte, così come le regioni alpine in generale, ma questo è normale d'Estate. E solo se non si conosce la climatologia locale si può sperare in un tempo perennemente soleggiato! D'altronde i cambiamenti climatici hanno portato anche al Nord Italia estati simil mediterranee, ma i medesimi cambiamenti portano repentine variazioni del tempo, e questo è stato più volte annunciato dagli scienziati, e sovente ignorato.

All'origine dei cambiamenti del clima ci sono anche cause naturali, è fazioso dare colpa solo all'inquinamento. E quella scienza che lo fa non è onesta. Siamo in fase di Minimo Solare, e ignorarne l'influenza è sciocco, banale, al pari di chi annuncia un'imminente Era Glaciale.

La scienza è approssimativa, anche se avanzatissima rispetto al passato.

Ma qui parliamo di eventi meteo estremi, di quei temporali così violenti che hanno sconvolto la vita di alcuni cittadini del Nord Italia nelle ultime 12 ore, con allagamenti, grandine gigante, fulmini, e che fulmini! Pensate che un temporale che stamattina si è formato in mare a sud est di Genova, in 2 ore ha prodotto 14mila fulmini.

Non è stato di meno il temporale che dall'alessandrino si è portato nel milanese stanotte. Anche quella cella temporalesca ha illuminato il cielo in appena 2 ore oltre 15mila volte.

Quelli che descriviamo sono super temporali, e taluni possono avere la struttura di super cella. In genere visti dal Meteosat si presentano dalla forma circolare, sono ben identificabili dalle nubi che stanno attorno. Altre volte assumono forme differenti, striate perché inseriti in forti correnti in quota.

D'Estate le supercelle al Nord Italia non sono una novità, e non ovunque sono fonte di disastri o catastrofi. Sono temporali intensi che potremmo definire anche super temporali, in quanto si differiscono da altri perché sono particolarmente forieri di fulmini, lampi, e meteo estremo.

Stamattina ne abbiamo osservato due dal Meteosat, e ve li mostriamo.

