Stop caldo e super temporali al Centro-Sud lunedì, con anche grandine

Drastico cambiamento meteo al Centro-Sud in avvio di settimana, in un weekend dove sarà protagonista l'anticiclone africano con l'afflusso d' correnti più calde e umide di origine nord-africana, associate a un carico di polveri d'origine sahariana.

Le temperature raggiungeranno i livelli più elevati tra sabato e domenica, sfiorando localmente i 40 gradi su alcune aree del Meridione e delle Isole Maggiori. Poi giungerà il refrigerio e sarà particolarmente marcato, con una flessione davvero repentina ed importante che darà luogo a contrasti termici esplosivi.

Il cedimento dell'anticiclone africano si andrà a concretizzare nella notte tra domenica e lunedì, quando rovesci e temporali più organizzati anche intensi, raggiungeranno gran parte del Centro Italia, con particolare riferimento alle zone interne e versanti adriatici. Attenzione al rischio grandine.

Il fronte temporalesco si porterà sul Sud Italia entro l'inizio settimana dando così vita un nuovo break, con l'ennesimo impulso d'aria fresca atlantica che riuscirà a scacciare la canicola africana da tutta la Penisola, ma potrebbe trattarsi comunque solo di una tregua.

I temporali, localmente di forte intensità, si porteranno verso le regioni meridionali a partire da Campania, Molise e Nord Campania in estensione entro sera a Basilicata, Calabria e localmente coste tirreniche della Sicilia. Non è frequente assistere ad ondate temporalesche capaci di penetrare così a sud nel cuore dell'estate.



Il calo termico al Sud sarà più sostanzioso e si perderanno localmente fino a più di 10 gradi. Si tratterà di un ritorno a temperature normali per il periodo. Nel corso della prossima settimana sembrano esserci le premesse per una graduale affermazione dell'anticiclone che porterebbe un ritorno del caldo.

Pubblicato da Mauro Meloni

