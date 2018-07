Meteo weekend, nuovi violenti temporali con grandine. Le aree più colpite

Fine settimana con un'Italia decisamente spaccata in due dal punto di vista meteo. L'anticiclone africano si va gradualmente indebolendo sul suo bordo settentrionale per effetto dell'approssimarsi di un impulso instabile nord-atlantico.

Le condizioni meteo vedono così una rilevante instabilità a partire dal Nord Italia, con primi temporali anche di forte intensità. Non sono esclusi locali nubifragi, stante la presenza d'aria caldo-umida nei bassi strati che verrà rimossa in modo irruento dall'ingresso delle correnti più fresche.

Nel dettaglio, il meteo di sabato sarà particolarmente turbolento al Nord, con altri temporali prima sulle Alpi e Prealpi, in estensione in modo irregolare verso le pianure specie per quanto concerne la Val Padana centro-orientale.

Ancora bel tempo al Centro-Sud, salvo nuvolaglia in arrivo su Sardegna e regioni centrali ma con bassa probabilità di precipitazioni, al più sporadici piovaschi e qualche temporale sull'Appennino Tosco-Emiliano e parte settentrionale delle Marche.

Domenica avremo ancora frequenti temporali al Nord ed inizialmente bel tempo al Centro-Sud. Nel corso di nella giornata avremo i primi cenni d'instabilità sul Centro Italia, segnale di un graduale peggioramento che si manifesterà in modo più acuto a fine giornata.

Il cedimento dell'anticiclone africano si andrà a concretizzare nella notte tra domenica e lunedì, quando rovesci e temporali più organizzati anche intensi, raggiungeranno gran parte del Centro Italia, con particolare riferimento alle zone interne e versanti adriatici.

Il fronte instabile scivolerà poi lungo la Penisola ed avremo in avvio di settimana temporali in alcune aree del Sud e soprattutto l'atteso crollo termico con un'estate che si mostra ancora a singhiozzo, tra brevi ondate di caldo ed incisive ondate temporalesche.

