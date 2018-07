METEO estremo, rischio forti temporali, nubifragi e grandine da Nord verso sud

L'evoluzione meteo sull'Italia presenta una notevole dinamicità, con una situazione che non è comunque tipica dell'estate, anche se rammentato che temporali al Nord Italia sono abbastanza comuni in questa stagione. Ma va aggiunto che sono più frequenti nella regione alpina, dove invece notiamo una diminuzione delle precipitazioni rispetto alla media.

In questi ultimi tempo, i temporali hanno privilegiato soprattutto la Valle Padana, e poi molte altre aree italiane del Centro e del Sud, in genere con distribuzione a macchia di leopardo.

Nel video, la fortissima grandinata di Pesaro di qualche giorno fa.

La previsione dei modelli matematici ad alta risoluzione indicano quanto segue:

prossime ore, temporali in sensibile intensificazione sul Piemonte e la Lombardia, con possibilità di temporali su Torino e Milano. I fenomeni potrebbero assumere anche carattere di forte intensità, ed essere accompagnati localmente anche da grandine. Non sono da escludere anche precipitazioni particolarmente intense, che in breve periodo possono generare anche temporanee di allagamenti. In tali circostanze si raccomanda di prestare la massima attenzione soprattutto in auto.

Un'acuta fase temporalesca tenderà a manifestarsi nel corso della prossima notte, questa si presenterà soprattutto nel settore occidentale del Nord Italia. Con temporali ancora una volta soprattutto su Piemonte, Lombardia, ma anche in Liguria e Valle d'Aosta, in estensione al Trentino Alto Adige, al Veneto, all'Emilia e forse anche la Romagna, l'ovest e la parte settentrionale del Friuli-Venezia Giulia.

Sabato temporali tenderanno a diventare diffusi nelle regioni orientali del Nord, quindi temporali di una certa consistenza si potrebbero verificare dal Trentino Alto Adige, verso il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia orientale e la Romagna. Temporali che si andranno poi a estendere verso l'Appennino tosco emiliano.

Domenica altri temporali si avranno nelle regioni del Nord, ma saranno più sporadici, i temporali si estenderanno alle zone interne del Centro Italia, ma a tratti potrebbero esserci temporali anche nelle zone costiere. Sempre nella giornata di lunedì locali temporali si e potrebbero estendere anche su Campania, Basilicata, Puglia centro-settentrionale.

Pubblicato da Piero Luciani

