Meteo domani, primi forti temporali al Nord. Rischio grandine e nubifragi

L'anticiclone africano, dopo aver conquistato l'Italia, tenderà gradualmente a ritirarsi a partire dal Nord per effetto dell'approssimarsi di un impulso instabile nord-atlantico. Le condizioni meteo si confermano estremamente dinamiche con un'estate ancora a singhiozzo.

Il bel tempo anticiclonico, assieme al caldo, tendono pertanto a lasciar spazio ad un vigoroso cambiamento meteo sul Nord Italia, con l'ingresso di forti temporali collegati ad un impulso perturbato in arrivo dalla Francia.

I primi effetti li avremo nel corso di domani, venerdì 20 luglio: la giornata partirà col sole un po' ovunque, ma con primi temporali dal pomeriggio sulle Alpi sotto l'incalzare dell'impulso instabile nord atlantico in ingresso dalla Francia. Qualche temporale di calore si formerà anche sull'Appennino Emiliano.

Solo verso sera e poi nella notte assisteremo ad un guasto meteo ben più eclatante. I temporali si faranno ben più intensi ed organizzati, andando a propagarsi anche in Val Padana sebbene in modo irregolare, non trattandosi di una perturbazione vera e propria.

I fenomeni più intensi dovrebbero colpire più direttamente le pianure a nord del Po, specie del Nord-Ovest, fra Piemonte centro-settentrionale e medio - alta Lombardia. Forti temporali riguarderanno anche le alte pianure venete e friulane.

Vi invitiamo a considerare il rischio di temporali violenti, in virtù di contrasti termici esplosivi, dovuti al contrapporsi di due masse d'aria di caratteristiche estremamente diverse. Il rischio nubifragi sarà quindi elevato, con anche grandinate localmente di grossa taglia e colpi di vento.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

