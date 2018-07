METEO 21-27 Luglio: weekend di FORTI TEMPORALI al Nord, CALDO al Centro-Sud

METEO DAL 21 AL 27 LUGLIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Siamo sul finire della settimana con un'Italia decisamente spaccata in due dal punto di vista meteo. L'anticiclone africano si va gradualmente indebolendo sul suo bordo settentrionale per effetto dell'approssimarsi di un impulso instabile nord-atlantico. Le condizioni meteo vedono così una rilevante instabilità a partire dal Nord Italia, con temporali anche di forte intensità.

Il weekend sarà invece di tutt'altro tenore al Centro-Sud, dove è protagonista l'anticiclone africano con l'afflusso d' correnti più calde ed umide di origine nord-africana, associate a un carico di polveri d'origine sahariana. Le temperature raggiungeranno i livelli più elevati, sfiorando localmente i 40 gradi su alcune aree del Meridione e delle Isole Maggiori.

Nel corso di domenica avremo i primi cenni d'instabilità sul Centro Italia, segnale di un graduale peggioramento. Il cedimento dell'anticiclone africano si andrà a concretizzare nella notte tra domenica e lunedì, quando rovesci e temporali più organizzati anche intensi, raggiungeranno gran parte del Centro Italia, con particolare riferimento alle zone interne e versanti adriatici.

Non sono esclusi in questa fase locali nubifragi, stante la presenza d'aria caldo-umida nei bassi strati che verrà rimossa in modo irruento dall'ingresso delle correnti più fresche. Il fronte instabile scivolerà poi lungo la Penisola ed avremo l'atteso crollo termico con un'estate che si mostra ancora a singhiozzo, tra brevi ondate di caldo ed incisive ondate temporalesche.

METEO PROSSIMA SETTIMANA, TEMPORALI E POI RITORNA ESTATE

La perturbazione temporalesca, ad inizio settimana, sfonderà fino al Sud ponendo soprattutto fine alla canicola, in quanto affluiranno le correnti più miti oceaniche, costringendo alla ritirata l'anticiclone africano. I fenomeni, visti i forti contrasti termici, potrebbero risultare intensi con delle grandinate e raffiche di vento

L'abbassamento termico risulterà eclatante, anche fino a quasi 10 gradi al Sud. Già ad inizio settimana il meteo migliorerà al Nord e poi sul resto d'Italia, a parte possibile instabilità pomeridiana. Inizierà così una fase climatica più gradevole, destinata a proseguire per buona parte della settimana con meteo estivo senza alcun eccesso di caldo, almeno in una prima fase.

METEO SABATO 21 LUGLIO, ITALIA DIVISA IN DUE

Dopo i primi forti temporali di venerdì, il meteo sarà turbolento al Nord con altri temporali prima sulle Alpi e Prealpi, in estensione in modo irregolare verso le pianure. Ancora bel tempo al Centro-Sud, salvo nuvolaglia in arrivo su Sardegna e regioni centrali ma con bassa probabilità di precipitazioni, al più sporadici piovaschi e qualche temporale sull'Appennino Toscano.

METEO DOMENICA 22 LUGLIO, PEGGIORA VERSO IL CENTRO ITALIA

Avremo ancora frequenti temporali al Nord ed inizialmente bel tempo al Centro-Sud. Qualche acquazzone si avrà al pomeriggio sulle aree interne del Centro Italia, ma con arrivo temporali ben più organizzati dalla sera su Toscana, Umbria e Marche, ma in nottata anche su Lazio ed Abruzzo. Al Sud si resterà in sostanziale attesa, con il caldo che raggiungerà l'apice.

ACUTO AFRICANO AL CENTRO-SUD, REFRIGERIO AL NORD

Ondata di caldo in ulteriore accentuazione Centro-Sud, con punte di oltre 37/38 gradi sulle aree interne di Sardegna e Sicilia, ma localmente si toccheranno anche i 40 gradi. Domenica clima rovente tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con picchi ancora superiori. Il caldo lascerà spazio invece ad un refrigerio al Nord e da domenica le temperature caleranno su parte del Centro Italia.

METEO INIZIO SETTIMANA, STOP CALDO E TEMPORALI

Il fronte temporalesco si porterà sul Sud Italia entro l'inizio settimana dando così vita un nuovo break, con l'ennesimo impulso d'aria fresca atlantica che riuscirà a scacciare la canicola africana da tutta la Penisola. Proprio al Meridione il calo termico sarà più sostanziale e si perderanno localmente fino a più di 10 gradi. Si tratterà di un ritorno a temperature normali per il periodo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'estate 2018 si conferma a dir poco incostante e senza fasi soleggiate e calde durature, nonostante la seconda parte di luglio dovrebbe essere il periodo più stabile della stagione. Nel corso della prossima settimana sembrano esserci le premesse per una graduale affermazione dell'anticiclone che porterebbe prevalente bel tempo ed un ritorno del caldo, più intenso sul Nord Italia.

