METEO sino 26 Luglio: nel weekend irrompono TEMPORALI. Rischio NUBIFRAGI

METEO DAL 20 AL 26 LUGLIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Si va verso l'ultima parte della settimana con un'Italia decisamente spaccata in due dal punto di vista meteo. L'anticiclone africano, dopo aver conquistato l'Italia, tenderà gradualmente a ritirarsi a partire dal Nord per effetto dell'approssimarsi di un impulso instabile nord-atlantico. Le condizioni meteo si confermano estremamente dinamiche con un'estate ancora a singhiozzo.

La nuova rimonta anticiclonica scaturisce dall'affondo di un'onda depressionaria verso l'Atlantico Portoghese. Il caldo associato andrà ad investire nuovamente in modo più diretto le due Isole Maggiori con l'afflusso di correnti più calde e umide nord-africane che tenderanno anche a trasportare un carico di polveri d'origine sahariana.

Il bel tempo anticiclonico, assieme al caldo, tendono a lasciar spazio ad un vigoroso cambiamento meteo sul Nord Italia, con l'ingresso di forti temporali collegati ad un impulso perturbato in arrivo dalla Francia. Questi temporali, favoriti da sbuffi d'aria più fresca atlantica, risulteranno inizialmente limitati alle aree alpine e prealpine, per poi propagarsi alle pianure.

Nel corso del weekend le prime note instabili raggiungeranno anche le regioni centrali, ma si tratterà di fenomeni localizzati. Il caldo è invece atteso in accentuazione fino a domenica sulle regioni meridionali, con picchi attesi fino ad oltre 38 gradi in alcune località tra Puglia, Calabria, Isole Maggiori e localmente il medio versante adriatico.

METEO PEGGIORA FRA DOMENICA E LUNEDI' AL CENTRO-SUD

Il cedimento dell'anticiclone africano si andrà a concretizzare alla fine del weekend, quando rovesci e temporali più organizzati anche intensi, raggiungeranno gran parte del Centro Italia, con particolare riferimento alle zone interne e versanti adriatici. Non esclusi in questa fase locali nubifragi, stante la presenza d'aria caldo-umida nei bassi strati

Questi temporali, ad inizio settimana, sfonderanno fino al Sud ponendo soprattutto fine alla canicola, in quanto affluiranno le correnti più miti oceaniche, costringendo alla ritirata l'anticiclone africano. Inizierà così una fase climatica più gradevole, destinata a proseguire nei giorni successivi con meteo estivo senza alcun eccesso di caldo.

METEO VENERDI' 20 LUGLIO, FORTI TEMPORALI DALLA SERA AL NORD

Giornata che inizierà col sole un po' ovunque, ma con primi temporali dal pomeriggio sulle Alpi sotto l'incalzare dell'impulso instabile nord atlantico in ingresso dalla Francia. Tuttavia, alla fine della giornata di venerdì e poi nella notte, è probabile che i temporali si facciano ben più intensi ed organizzati, andando a propagarsi anche in Val Padana.

I fenomeni più intensi dovrebbero colpire più direttamente le pianure a nord del Po, specie del Nord-Ovest, fra Piemonte centro-settentrionale e medio - alta Lombardia. Contrasti termici esplosivi, dovuti al contrapporsi di due masse d'aria di caratteristiche estremamente diverse, potranno dar luogo a grandinate e colpi di vento. Il rischio nubifragi sarà quindi elevato.

AUMENTO TEMPERATURE, ACUTO AFRICANO AL CENTRO-SUD

Il caldo si intensificherà al Centro-Sud, con punte subito di oltre 35 gradi sulle aree interne di Sardegna e Sicilia, ma farà ben più caldo fra sabato e domenica quando si avranno picchi ancora superiori. Il caldo lascerà spazio invece ad un refrigerio al Nord a seguito dei temporali, quindi fin dalla giornata di sabato le temperature caleranno in modo sostanzioso.

EVOLUZIONE METEO WEEKEND, ITALIA DIVISA IN DUE

Meteo turbolento sabato al Nord, con altri temporali in estensione in modo irregolare verso le pianure. Ancora bel tempo al Centro-Sud, salvo nuvolaglia in arrivo su Sardegna e regioni centrali ma con bassa probabilità di precipitazioni, al più sporadici piovaschi. Situazione che invece evolverà verso un ulteriore peggioramento domenica, con ripercussioni sul Centro Italia.

Domenica pertanto avremo ancora frequenti temporali al Nord. Qualche acquazzone si avrà inizialmente sulle aree interne del Centro Italia, ma con arrivo temporali ben più organizzati dalla sera su Toscana, aree interne e regioni adriatiche. Al Sud il caldo raggiungerà l'apice con valori fino a 38/40 gradi in Sicilia ed alcune località interne del Meridione.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'ondata di temporali si porterà sul Sud Italia entro l'inizio settimana dando così vita un nuovo break, con l'ennesimo impulso d'aria fresca atlantica che riuscirà a scacciare la canicola africana da tutta la Penisola. L'estate 2018 si conferma a dir poco incostante e senza fasi soleggiate e calde durature, nonostante fine luglio dovrebbe essere il periodo più stabile della stagione.

