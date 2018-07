METEO sino 23 Luglio: TEMPORALI in avvio settimana, caldo in ritirata

METEO DAL 17 AL 23 LUGLIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il caldo è ormai alle ultime battute. L'alta pressione di matrice sub-tropicale e la sua bolla rovente si apprestano a ritirarsi anche dal Centro-Sud, per via di un deciso cambiamento meteo che già coinvolge il Nord con arrivo di primi sbuffi d'aria fresca associati a forti temporali, ma che precedono un guasto più organizzato.

La parte iniziale della settimana sarà caratterizzata da una fase meteo turbolenta che contribuirà a porre fine alla canicola su tutta Italia. Va segnalato il rischio di fenomeni temporaleschi violenti al Nord, in virtù del contrasto esplosivo tra aria più fresca in ingresso dalla Francia e quella più calda e umida pre-esistente.

Il caldo, va detto, insisterà lunedì perlomeno sulle regioni del Sud Italia e sulle Isole Maggiori dove si sfioreranno ancora i 40 gradi. L'anticiclone nord-africano tenderà poi a ritirarsi verso la fascia sub-tropicale, aprendo la strada a correnti più fresche occidentali, che già martedì dilagheranno anche su buona parte del Sud.

Come conseguenza, assaporeremo un clima finalmente più gradevole con temperature più vicine alla norma stagionale. Il caldo africano sarà scalzato da venti di maestrale ed il refrigerio sarà associato anche all'arrivo di qualche temporale fra martedì e mercoledì fino al Sud, ma d'intensità non paragonabile a quelli in transito sul Nord Italia.

CALO TERMICO, SETTIMANA IN GRAN PARTE GRADEVOLE

Dopo aver colpito pesantemente il Nord Italia. Qualche temporale si farà strada verso il Centro Italia, soprattutto zone appenniniche e versanti adriatici. Al Sud e sulle Isole il bel tempo non verrà granché insidiato, nonostante il previsto moderato calo delle temperature. Fra martedì e mercoledì qualche temporale raggiungerà anche il Sud, ma si verificherà perlopiù a ridosso dei rilievi.

L'afflusso d'aria più fresca si farà sentire sull'intera Penisola, con un sostanziale break dalla calura che riporterà le temperature su livelli più consoni alla norma. Dal 20 luglio non si esclude una nuova onda calda dal Nord Africa, di nuovo in rotta verso il Sud. Le regioni settentrionali resteranno invece esposte a nuove infiltrazioni d'aria fresca ed instabile dall'Atlantico.

METEO INIZIO SETTIMANA, RISCHIO NUBIFRAGI AL NORD

Il cambiamento meteo si potrebbe pagare al prezzo di temporali molto intensi per quanto concerne il Nord Italia, dove l'irruzione d'aria più fresca spodesterebbe quella più calda e umida in modo non certo indolore. Violenti temporali investiranno il Settentrione e anche la Val Padana, dove non sono esclusi fenomeni di eccezionale violenza.

I contrasti termici che si innescheranno tra le masse d'aria dalle caratteristiche diverse potrebbero risultare a dir poco esplosivi e si creeranno tutti gli ingredienti per fenomeni localmente violenti anche con possibile grandine e colpi di vento. Peggiora anche sul Centro Italia, con precipitazioni anche temporalesche su Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Appennino.

RITIRATA DEL GRAN CALDO, ULTIMI PICCHI DI 40 GRADI

Farà ancora molto caldo al Sud Peninsulare ed Isole dove in qualche località si potranno sfiorare i 40 gradi, specie in Puglia, Basilicata e Sicilia nella giornata di lunedì quando si toccherà l'apice del caldo. A seguito dei temporali, avremo un refrigerio in Val Padana che sarà più netto proprio in avvio di settimana.

Le temperature inizieranno a scendere anche sulle regioni centrali, a partire dalle aree interne e tirreniche, per effetto del peggioramento. Caldo ben più intenso si avrà ancora sulle regioni centrali adriatiche oltre che al Sud, anche per via di correnti favoniche in "caduta" dai rilievi montuosi appenninici.

METEO PIU' MOVIMENTATO AL CENTRO-SUD NEI GIORNI SUCCESSIVI

Il caldo intenso cesserà anche al Sud, con arrivo di temporali che martedì ritroveremo lungo il medio versante adriatico, poi Puglia, Campania, Basilicata e parte tirrenica della Calabria. Frequenti rovesci li avremo anche su Appennino, Emilia Romagna ed al Nord-Est. Mercoledì è atteso un miglioramento parziale, con note d'instabilità su aree interne e montuose della Penisola.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'anticiclone tarderà a tornare ad affermarsi in modo convincente con ancora flussi d'aria fresca che determineranno un po' di variabilità. Nella parte finale della settimana si intravede una nuova rimonta anticiclonica nord-africana, probabilmente limitata al Meridione. Il Nord Italia resterà sotto tiro di correnti instabili oceaniche.

