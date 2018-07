METEO sino 24 Luglio: ritorno del CALDO DAL SAHARA, estate dinamica

METEO DAL 18 AL 24 LUGLIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Dopo la sfuriata temporalesca, accompagnata dal dilagare d'aria più fresca, le condizioni meteo si confermano estremamente dinamiche con il graduale ritorno sulla scena dell'anticiclone africano. La nuova rimonta anticiclonica riporterà bel tempo diffuso, con temperature in decisa risalita e caldo in accentuazione.

La nuova ondata di caldo andrà ad investire nuovamente in modo più diretto le due Isole Maggiori e poi il Centro-Sud a partire dalla giornata di giovedì, con le temperature che torneranno di nuovo localmente oltre la soglia dei 35 gradi. Avremo solo qualche insidia instabile sui rilievi montuosi, che si tradurrà in brevi temporali di calore con acquazzoni locali.

Il bel tempo anticiclonico durerà ben poco al Nord, dove fin da venerdì si comincerà a risentire di un nuovo cambiamento, con la ricomparsa di temporali collegati al passaggio di una perturbazione sull'Europa Centrale. Questi temporali, favoriti da sbuffi d'aria più fresca atlantica, risulteranno inizialmente limitati alle aree alpine e prealpine.

Il progressivo indebolimento dell'anticiclone tenderà a favorire l'estensione dei temporali alle pianure nel weekend. Allo stesso tempo, invece, l'anticiclone africano convoglierà aria molto calda sul resto d'Italia ed in particolare al Sud e sulle Isole Maggiori, con afa e temperature di nuovo su livelli opprimenti.

METEO WEEKEND, NUOVO CAMBIAMENTO A SUON DI TEMPORALI

Sabato le condizioni meteo peggioreranno al Nord, con temporali in estensione verso le pianure. Anche in questa occasione, per via di contrasti termici esplosivi dovuti al contrapporsi di due masse d'aria di caratteristiche estremamente diverse, andranno messi in conto fenomeni temporaleschi violenti su scala locale, accompagnati da grandinate e colpi di vento.

Il promontorio anticiclonico africano insisterà stazionario al Centro-Sud, ma per domenica è probabile un graduale cedimento anche sulle regioni centrali della Penisola, dove si inizierà a far strada aria più fresca ed instabile che potrebbe creare condizioni ideali per la genesi di temporali localizzati, ma di forte intensità.

METEO MERCOLEDI' 18 LUGLIO, BEL TEMPO E QUALCHE ACQUAZZONE

Giornata caratterizzate dal ritorno di condizioni di generale bel tempo, salvo residui annuvolamenti al Sud, specie lungo la Calabria tirrenica. Una certa instabilità ad evoluzione diurna si avrà su aree prossime ai maggiori rilievi della Penisola con locali acquazzoni pomeridiani. I fenomeni saranno più probabili sui settori alpini centro-orientali, localmente sulla parte settentrionale dell'Appennino.

METEO ESTIVO, TORNA CALDO IN SETTIMANA

Tornerà ad intensificarsi il caldo, con colonnina di mercurio che da giovedì si riporterà oltre i 35 gradi sulle aree interne di Sardegna e Sicilia. Il caldo si farà sentire anche sul Nord Italia, dove però non sono attesi ulteriori rialzi di temperatura dopo l'aumento innescato dai venti di favonio asciutti in discesa dalle Alpi.

La calura poi si estenderà anche alle restanti aree del Centro-Sud, dove insisterà presumibilmente fino al weekend. Già da venerdì avremo la tendenza al ritorno di temporali a partire dalle Alpi e Prealpi, in vista poi di un nuovo probabile peggioramento meteo verso il weekend, ma naturalmente ancora con dinamiche da definire nel dettaglio.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il peggioramento meteo atteso nel weekend dovrebbe far da preludio ad un nuovo break, con l'ennesimo impulso d'aria fresca atlantica che riuscirà a scacciare la canicola africana da tutta la Penisola. L'estate 2018 si conferma a dir poco incostante e senza fasi stabili e calde durature, soprattutto per quanto concerne il Nord Italia.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina