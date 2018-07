Meteo LUGLIO, rischio ONDE di CALORE da record e TEMPORALI. Dettagli

Il Centro meteo americano prosegue con la previsione di un'ondata di calore di straordinaria intensità, che dal Sahara si potrebbe riversare verso la Tunisia il prossimo week end, con temperature che nelle zone interne potrebbero superare i 50°C.

E' una previsione estrema, se questa fosse confermata si potrebbero battere i record storici di temperatura mai registrati in Tunisia in epoca moderna, ciò con strumentazione meteorologica certificata.

Il giorno di maggior calura per la Tunisia dovrebbe essere domenica 22 Luglio, mentre il 23 Luglio, lunedì, aria rovente dovrebbe riversarsi verso il Sud Italia e la Sicilia, dove si avrebbero temperature estreme.

Sempre il Centro meteo americano stima valori di 45°C ed oltre nelle zone interne della provincia di Catania, 43°C per Catania. Caldo estremo si avrebbe anche in Puglia, non comunque da record, con oltre 41°C nella piana di Foggia. I 39/40°C si potrebbero toccare a Bari.

Martedì 24 Luglio, a causa di correnti di Favonio, un picco termico si potrebbe verificare nel Nord Ovest italiano. Le attuali stime, ma siamo davvero distanti dal periodo di previsione, prospettano 35°C per Milano, e ciò dopo una sfuriata di temporali di singolare intensità che si avrebbero il giorno precedente.

Quello che appare dalle previsioni è una chiara estremizzazione climatica del mese di Luglio, prospettata, ora come ora, come linea di tendenza da confermare.

Il Centro meteo europeo, al contrario, nella previsione oltre i 3 giorni, attenua notevolmente gli estremi atmosferici che abbiamo elencato, persino non prevedendone la possibilità.

La chiave di lettura delle previsioni è quella di una linea di tendenza che potrebbe essere caratterizzata da un'insolita variabilità. Il Centro meteo europeo, infatti, prevede precipitazioni sparse anche per le regioni del Sud Italia. E questo non è affatto trascurabile perché accadrebbero nel periodo che è il più asciutto dell'anno.

