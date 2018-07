Trend meteo due settimane: CALDO AFRICANO e nuova BURRASCA estiva

Le ultime linee di tendenze meteo con prospettive a 2 settimane, indicano un'acutizzazione del clima estremo. Attualmente siamo investiti da un'ondata di calore, che oggi porterà i termometri anche oltre la soglia critica di 40°C in varie località tra Sardegna e Sicilia.

Lunedì, poderosi temporali, associati ad un ciclone oceanico investiranno il Nord Italia, spazzeranno via l'ondata di caldo al Centro e Sud, dove nei primi giorni della settimana si avranno temporali soprattutto pomeridiani, ma in una prima fase, anche occasionalmente nelle coste nelle ore notturne, in specie tra la Sardegna e le regioni tirreniche.

Sul finire della prossima settimana, un'ondata di caldo eccezionale si porterà dal Sahara verso le coste mediterranee africane, e secondo le ultime stime, influenzerà anche l'Italia, dove si potrebbe avere una fulminea forte ondata di caldo, con temperature che stavolta supererebbero soglia 40°C in varie località tra il Sud Italia, la Sardegna e la Sicilia.

Subito dopo, a cavallo del prossimo fine settimana, forse all'inizio, un nuovo ciclone oceanico potrebbe giungere da ovest, ed interessare il Nord Italia, con nuovi super temporali, mentre ancora una volta il caldo sarà spazzato via dai venti da ovest nella Penisola e le Isole Maggiori, con temporali pomeridiani nelle zone interne. Una sorta di replica dell'attuale situazione ed evoluzione a breve termine, ma forse con un meteo più estremo.

In coincidenza del transito dei temporali, i notevoli contrasti termici, la presenza della rilevante umidità, daranno energia allo sviluppo di aree temporalesche che potrebbero causare fenomeni anche molto intensi, e con maggiore potenza di quelli delle scorse settimane.

Con l'ingresso verso il periodo culmine dell'Estate, si acutizzerà l'estremizzazione climatica europea. Rammentiamo che mentre nelle regioni mediterranee, ad oggi l'anomalia climatica è stata lieve, nel centro nord del Vecchio Continente il clima è impazzito, con siccità e incendi.

Quello che si evince dalle proiezioni meteo è una serie di condizioni atmosferiche anomale, ma soprattutto insolite, anche se annunciate da tempo dagli scienziati (spesso nessuno ne dà credito), che prospettavano un aumento degli eventi meteo estremi.

La tanto promessa Estate normale non c'è, è solo un'illusione che spesso ci offre la statistica del clima, che nel suo insieme di dati non tiene conto, perché è una media, degli eventi estremi.

Il clima visto normale può anche essere un insieme di periodi caldi seguiti da quelli freschi, da lunghi periodi di siccità interrotti da un'ora o giorno di pioggia che ne portano quanta ne dovrebbe fare in un mese, se non il doppio.

La chiave di lettura delle statistiche del clima non va considerata con superficialità, ma andrebbe sempre analizzato il comportamento del tempo che ha prodotto i numeri ed i suoi estremi. Sovente si dice che il clima normale era quello degli anni '60-'70 eppure erano annate anomale. In pochi considerano le anomalie degli anni '50.

Il clima normale può divenire una sorta di illusione, perché il numero di riferimenti è ottenuto da una forbice estrema di valori, come pioggia e temperatura.

Se in una città i giorni medi di pioggia di un mese sono 10 per 100 millimetri, e dovesse piovere un solo giorno con 100 millimetri, quel mese è stato molto anomalo. I 100 millimetri caduti in un solo giorno evidenziato l'anomalia climatica.

