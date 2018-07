METEO sino 16 Luglio: l'estate non si stabilizza, TEMPORALI e GRANDINE

METEO DAL 10 AL 16 LUGLIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Le condizioni meteo sull'Italia si mantengono tipicamente estive, ma non mancano delle insidie dovute al fatto che l'anticiclone resta lievemente defilato con massimi sulle nazioni dell'Europa Occidentale. Ciò comporta meteo non sempre soleggiato, con degli impulsi perturbati che tendono a lambire l'Italia Settentrionale favorendo instabilità atmosferica.

Le infiltrazioni d'aria fresca in quota, convogliate da un vortice sul Centro Europa, sono quindi propizie a temporali improvvisi sul Settentrione, sebbene distribuiti in modo irregolare. Questi temporali, che potranno risultare localmente di forte intensità, porteranno ad una contenuta diminuzione termica.

Il bel tempo estivo sarà prevalente soprattutto al Centro-Sud, a parte locali temporali di calore. Meteo ben più travagliato al Nord, con temporali localmente intensi anche in Val Padana, per effetto dell'intrusione di una massa d'aria fresca d'estrazione scandinava collegata ad un vortice ciclonico sull'Europa Centro-Orientale.

Dopo metà settimana, l'anticiclone dovrebbe poi spingere in modo più deciso verso la nostra Penisola, con riferimento al Centro-Sud. Il caldo africano tornerà protagonista prima in Sardegna e poi sulle regioni centro-meridionali nella parte centrale della settimana, ma non sarà in grado di sfondare in pieno sull'intera Penisola.

METEO VERSO WEEKEND CON CALDO AFRICANO

I flussi nord-africani coinvolgeranno più direttamente il Centro-Sud negli ultimi giorni della settimana. Attese punte di temperatura anche oltre i 35/37 gradi in alcune zone, ma nemmeno questa fiammata africana dovrebbe portare picchi termici troppo elevati, tranne che sulle Isole Maggiori dove la colonnina di mercurio potrà toccare picchi di 40 gradi. Inoltre, il caldo non durerà a lungo.

Il Nord Italia resterà ancora ai margini dell'anticiclone esposto a nuove infiltrazioni d'aria fresca dai quadranti occidentali. Si rinnoverà così la possibilità costante di temporali soprattutto sulle Alpi, ma occasionalmente anche in Val Padana. Le regioni del Sud saranno ben protette dall'anticiclone africano e qui avremo caldo in ulteriore accentuazione.

Avremo quindi un'Italia sostanzialmente spaccata in due, anche se un nuovo refrigerio potrebbe spingersi verso il Meridione nel weekend, o lunedì al più tardi. Tra l'altro questo ingresso d'aria fredda dovrebbe essere associato al passaggio di una nuova linea temporalesca, che dovrebbe coinvolgere anche il Centro-Sud.

METEO MARTEDI', TORNANO I TEMPORALI SUL NORD ITALIA

Un primo impulso d'aria fresca produrrà instabilità vivace sul Settentrione, in parziale propagazione serale verso la Val Padana. Attesi fenomeni localmente violenti su Alto Veneto e Friuli. Prevalenza di sole al Centro-Sud, ma con attività temporalesca su parte della dorsale appenninica e zone interne adiacenti. Qualche temporale si avrà anche sui monti di Sicilia e Sardegna.

ACUTA INSTABILITA' SINO A META' SETIMANA

Altri temporali frequenti sulle Alpi e poi sulla Val Padana, soprattutto settori centro-orientali, per via dell'intrusione di altri impulsi d'aria fresca. Temporali potrebbero giungere sino al Levante Ligure, Toscana, Romagna, poi anche fino a parte dell'Umbria e delle Marche, specie a ridosso dei rilievi appenninici.

GRAN CALDO AL SUD ED ISOLE DOPO META' SETTIMANA

A partire da giovedì, l'anticiclone africano tornerà ad espandersi sul Basso Mediterraneo, coinvolgendo anche l'Italia Meridionale. Tornerà il caldo africano anche intenso prima in Sardegna e poi sul Sud Italia ed in parte sulle regioni centrali, ma con un nuovo break dalla calura possibile già verso il prossimo weekend.

ULTERIORI TENDENZE METEO

La calura attesa al Centro-Sud non dovrebbe durare a lungo, con probabile refrigerio ed una fase più gradevole attesa subito dopo il weekend del 15 luglio. In questo frangente è atteso infatti un guasto meteo per effetto dell'incursione di un fronte temporalesco che non si limiterà a colpire solo il Nord Italia, ma farà rapidamente rotta anche sul resto della Penisola.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina