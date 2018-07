METEO sino 20 Luglio: FORTI TEMPORALI in avvio settimana, finirà il caldo

METEO DAL 14 AL 20 LUGLIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il caldo è esploso su parte dell'Italia, lasciando spazio ad un contesto meteo climatico decisamente meno sopportabile dei giorni precedenti. L'alta pressione di matrice sub-tropicale e la sua bolla rovente coinvolgono il Centro-Sud, ma in modo più diretto le due Isole Maggiori ove il respiro d'aria bollente sahariana porterà le temperature più elevate.

Attese punte di temperatura anche oltre i 35/37 gradi in varie località del Centro-Sud, mentre sull'entroterra della Sicilia si toccheranno, solo localmente, picchi fino a 40/41 gradi. In generale il caldo sarà forte su tutta Italia sabato, mentre tra domenica e lunedì la calura insisterà forte in alcune zone del Centro e soprattutto al Sud Italia.

Primi cenni di cambiamento fin da domenica Nord Italia, esposto a nuove infiltrazioni d'aria fresca dai quadranti occidentali con temporali anche forti dalla sera in estensione alla Val Padana. Si invita all'attenzione per il rischio di fenomeni temporaleschi violenti, in virtù del contrasto esplosivo tra aria più fresca in ingresso dalla Francia e quella più calda e umida pre-esistente.

Il grande caldo non insisterà a lungo con un cambiamento meteo vigoroso che interverrà in avvio di settimana. L'anticiclone nord-africano tenderà a ritirarsi verso la fascia sub-tropicale, aprendo la strada a correnti più fresche occidentali, che entro martedì dilagheranno anche su buona parte del Sud portando un clima meno cocente con temperature più vicine alla norma stagionale.

METEO AVVIO SETTIMANA, TEMPORALI E CALO TERMICO

L'anticiclone africano sarà costretto a cedere per effetto dell'ingresso d'aria fresca che trasporterà un attivo temporalesco. Il guasto meteo atteso ad inizio settimana potrà rivelarsi incisivo al Nord, dove avremo i temporali più intensi con anche alto rischio nubifragi. Qualche temporale si farà strada verso il Centro Italia, soprattutto zone appenniniche e versanti adriatici.

Al Sud e sulle Isole il bel tempo non verrà granché insidiato, nonostante il previsto moderato calo delle temperature. L'afflusso d'aria più fresca si farà sentire sull'intera Penisola, con un sostanziale break dalla calura che riporterà le temperature su livelli più consoni alla norma. Il meteo resterà estivo e dal 20 luglio non si esclude l'approssimarsi di una nuova onda calda dal Nord Africa.

METEO SABATO 14 LUGLIO DA SOLLEONE SULL'ITALIA

Il weekend inizierà nel modo migliore un po' ovunque per effetto dell'anticiclone africano che tornerà ad espandersi in modo deciso verso il Mediterraneo, coinvolgendo però in misura più diretta anche l'Italia Centro-Meridionale e le due Isole Maggiori. Qualche temporale di calore si avrà sulle Alpi e Prealpi, localmente in sconfinamento alle aree pedemontane del Triveneto.

METEO DOMENICA 15 LUGLIO, FORTI TEMPORALI DALLA SERA SUL NORD

Attesi temporali più vivaci nelle ore più calde e pomeridiane su Alpi, Prealpi e a carattere isolato lungo la dorsale centro-settentrionale appenninica. Fenomeni in intensificazione tra tarda sera e notte al Nord Italia, con forti temporali in estensione verso la Val Padana dove non mancherà il rischio di grandinate e colpi di vento.

ONDATA DI CALDO FORTE, PUNTE VERSO I 40 GRADI

Questa seconda importante ondata di calore stagionale raggiungerà l'apice nel weekend. Il caldo più intenso riguarderò le due Isole Maggiori, ove non escluse punte locali di 40 gradi su pianure e valli interne. Farà molto caldo anche al Sud Peninsulare ed in parte sulle regioni centrali interne e tirreniche, con valori di temperatura che risulteranno spesso superiori ai 35 gradi.

Calura più breve e meno intensa in Val Padana, ove difficilmente si supereranno i 33 gradi attesi in qualche città soprattutto in Emilia. Nonostante valori più contenuti, il caldo si patirà per i tassi d'umidità più elevati soprattutto domenica, prima dei temporali serali. Afa opprimente anche su tutte le aree costiere, con il caldo che si percepirà meno solo sulle aree esposte alle brezze marine.

REFRIGERIO DOPO IL CALDO A SUON DI FORTI TEMPORALI

Violenti temporali investiranno purtroppo lunedì prima il Nord e poi più attenuati le regioni centrali, mentre farà ancora caldo al Sud, dove addirittura potrebbero registrarsi le temperature più alte in Puglia, Calabria e Sicilia. Non sono esclusi temporali anche di forte intensità, in virtù dei fortissimi contrasti termici in gioco.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Tornerà caldo più normale tra martedì e mercoledì, ma pur sempre di piena estate con temperature localmente oltre la norma. Nonostante il cedimento dell'anticiclone africano, i temporali non sembrano poter sfondare in grande stile verso le regioni meridionali, ove al limite si avrà qualche acquazzone a ridosso dei rilievi ed in Puglia. Qualche temporale in più si avrà sulle regioni centrali.

