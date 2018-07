Meteo prossima settimana, torna il caldo africano intenso. Ma non ovunque

Tregua della canicola sull'Italia, ma presto il caldo tornerà gradualmente a farsi sentire per effetto di una nuova rimonta dell'anticiclone africano. Già da domenica è atteso un nuovo rialzo termico sul Nord Italia e regioni tirreniche, oltre a meteo ovunque più soleggiato nonostante ancora residua instabilità.

In tal modo, avremo meteo da piena estate, ma il caldo non dovrebbe raggiungere livelli eccessivi, in quanto non sarà accompagnato da tassi d'umidità elevati. Lo scenario sarà pressoché immutato nei primi giorni della settimana, con bel tempo al Centro-Sud a parte isolati temporali di calore.

Qualche disturbo in più si avrà al Settentrione, con temporali localmente anche in pianura specie sul Triveneto lambito da un nuovo vortice d'aria fresca ed instabile collocato sul Centro Europa. L'anticiclone dovrebbe poi spingere in modo più deciso verso la nostra Penisola, con riferimento al Centro-Sud.

Verso metà settimana l'anticiclone sarà accompagnato da nuovi flussi d'aria calda nord-africana che coinvolgeranno più direttamente il Centro-Sud. Tornerà il caldo da mercoledì con punte di temperatura anche oltre i 35 gradi in Sardegna, poi sarà colpita anche la Sicilia, i versanti tirrenici ed il Meridione.

Il Nord Italia resterà ancora ai margini ed esposto a nuove infiltrazioni d'aria fresca dall'Atlantico. In tal modo, continueranno i temporali anche nella seconda parte della settimana Le regioni del Sud saranno ben protette dall'anticiclone africano e qui il caldo rincarerà la dose, con punte di 36/38 gradi.

