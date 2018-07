Imminente refrigerio al Centro-Sud, crollo temperature anche di 10 gradi

Un rapido mutamento meteo si appresta a concretizzarsi, in quanto un impulso d'aria fresca ed instabile scivolerà dal Nord verso le regioni adriatiche, con anche temporali. Tale impulso frontale, grazie all'aria fresca al seguito, porterà ad un indebolimento dell'anticiclone sub-tropicale con refrigerio al Centro-Sud.

Sarà il classico break dalla calura, ma il meteo resterebbe comunque estivo. Le temperature si riporteranno su valori più consoni alla norma stagionale, dopo giorni di caldo localmente intenso. Il calo termico sarà associato ad un temporaneo aumento dell'instabilità sulle regioni centrali e poi meridionali.

Nel dettaglio, già venerdì avremo un sostanzioso calo termico sulle regioni centrali, la Sardegna, le regioni meridionali tirreniche e la Sicilia. Entro sabato l'aria più fresca dilagherà in modo più deciso anche sui versanti adriatici e ionici.

Avremo quindi la definitiva battuta d'arresto del caldo africano, con le temperature attese in calo fino a 10 gradi su quelle aree dove si sono misurate le temperature più elevate ed in particolare in Sicilia ove la colonnina di mercurio si è portata fino a picchi di 38/40 gradi.

Le temperature torneranno più consone alla norma e il weekend si preannuncia gradevole, con meteo pienamente estivo. Al Nord e sulle coste del medio-alto versante tirrenico si potrà registrare una lieve progressiva risalita termica nei valori massimi, poiché qui tornerà a splendere il sole per il ritorno dell'anticiclone.

