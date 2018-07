Meteo domani: nuovi forti temporali al Nord. Ecco le zone più colpite

L'anticiclone africano, atteso ai massimi sul Centro-Sud, non è in grado però di proteggere il Nord Italia, coinvolto giovedì da un nuovo peggioramento meteo. I nuovi temporali saranno quelli del refrigerio, in quanto l'aria più fresca che li accompagna tenderà a spingere via la bolla sahariana dal Centro-Sud.

Nel dettaglio, per la giornata di giovedì non vi saranno sostanziali novità per le regioni del Centro-Sud, con meteo stabile e soleggiato, ma anche un'ulteriore accentuazione del caldo (arriverà all'apice) per il colpo di coda dell'anticiclone africano.

Condizioni meteo ben più instabili al Settentrione fin dal mattino, per effetto di un impulso temporalesco che inizialmente colpirà il Nord-Ovest, con rischio temporali sempre molto elevato sulle aree alpine e parte delle pianure di Piemonte e Lombardia.

Nel pomeriggio-sera i fenomeni temporaleschi assumeranno ben più vigore con nuove formazioni convettive che dalle Alpi e le Prealpi si propagheranno alla Val Padana, risultando più diffusi e consistenti sulla parte di pianura a nord del Po.

Qualche rovescio, più isolato, raggiungerà anche l'Emilia Romagna, mentre verso sera non sono escluse pioggia sull'Alta Toscana. Avremo quindi un'Italia sostanzialmente divisa a metà, con i temporali al Nord e sole e caldo altrove.

