Centro Meteo americano previsioni per LUGLIO

Il trend meteo per Luglio prospettate dal più importante centro meteo americano, sono un autentico colpo di scena. E' quanto compare dalle ultimissime proiezioni con validità per tutto il mese di luglio. Sono previsioni che solitamente hanno una discreta affidabilità, ma che su scala locale subiscono delle variazioni anche ampie. Pertanto, la nostra analisi sarà indirizzata su ampie aree geografiche, e comunque vi invitiamo a tener conto che i margini di errore possono essere anche rilevanti.

Regione alpina: le precipitazioni nell'arco del mese potrebbero essere abbondanti, in alcune aree superiori alla media indicata dalla statistica. Nella regione prealpina, potrebbero cadere dai 250 ai 350 mm di pioggia. Valore ragguardevole, ma che per diverse aree non è poi così distante dalla media.

L'area con maggiori precipitazioni potrebbe essere quella centro occidentale, ovvero dalla Lombardia verso il Piemonte centro-settentrionale ed i maggiori rilievi della Valle d'Aosta.

Regione della Val Padana a Nord del Po: le precipitazioni sono attese copiose, in sensibile incremento man mano che ci si avvicina verso le Prealpi. Ecco alcune stime: area di Torino circa 180 mm, di Milano circa 250 mm, di Trento circa 190 mm, di Bolzano circa 160 mm, di Verona circa 130 mm, di Treviso circa 180 mm area di Udine circa 120 mm.

Sottolineiamo che i valori espressi in millimetri sono stime, non sono numeri esatti, mentre il margine di errore potrebbe essere molto elevato.

Regione della Val Padana a sud del Po: precipitazioni superiori alla media del mese di luglio, in genere tra i 60 mm della Romagna e del Veneto meridionale de Delta del Po, fin verso gli 80-90 mm dell'area più settentrionale.

Coste della Liguria, della Toscana e del Lazio settentrionale: scarse precipitazioni con accumuli tra i 15:40 millimetri. Insomma, piogge nella media di luglio.

Appennino settentrionale sino all'Umbria: precipitazioni in media tra i 50 e i 100 mm.

Costa Adriatico centrale: piogge tra i 50 mm delle Marche settentrionali e i 10 mm dell'area costiera molisana.

Costa laziale: precipitazioni generalmente nella media, nella zona di Roma attorno ai 25 mm.

Italia centro-meridionale: precipitazioni irrisorie, generalmente associate a fenomeni temporaleschi sporadici. In varie località potrebbe non piovere, e ciò è normalissimo per il mese di luglio.

Per quanto concerne la temperatura, i valori medi del mese dovrebbero essere allineati alla norma. Per intenderci il mese di luglio dovrebbe avere temperature estive senza eccezionali e prolungate ondate di calore, inoltre senza periodi di fresco duraturo.

Insomma, il tempo del mese di luglio potrebbe essere prossimo alla media prevista dalla statistica del clima come non succedeva da molti anni.

La non estate del mese di luglio, come annunciato ripetutamente da talune previsioni, ma non da noi, è infondato. Va comunque detto che il Centro meteo europeo prospetta previsioni meno ottimistiche, e lo vedremo con l'analisi prevista fin sino Ferragosto.

Per tutti coloro che hanno programmato una vacanza al mare a luglio, ci sentiamo di dire che andrà bene, anche se la variabilità climatica è aumentata rispetto al passato, e quindi gli imprevisti sono ormai all'ordine del giorno, l'estate è ancora una bella stagione.

Inoltre, a differenza del 2017 non sono previste ondate di calore terrificanti, così irruente da disturbare anche coloro che avevano scelto periodo di ferie. Rammentiamo che molti lettori 2017 ci scrissero dicendo: ma come può essere vacanza con 45°C? Altri ci scrivevano: siamo giunti nell'inferno, siamo da giorni tappati in casa perché fuori la temperatura oscilla tra i 40 e i 45°.

Questo succedeva tra la fine di luglio e primi di agosto 2017, quando l'Italia fu investita da una delle peggiori ondate di calore dopo quella del 1983, è in qualche modo quella del 2003. Eventi meteo spesso citati quando si parla di caldo estivo.

Pubblicato da Piero Luciani

