METEO sino 9 Luglio: CALDO protagonista della scena. TEMPORALI al Nord

METEO DAL 3 AL 9 LUGLIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Caldo protagonista in questo avvio di luglio, per effetto della prima vera importante rimonta verso il Mediterraneo dell'anticiclone subtropicale. Le prime infiltrazioni d'aria più umida atlantica stanno invece portando conseguenze sul Nord Italia, dove l'anticiclone tende a perdere energia e di conseguenza il meteo tende a divenire instabile con temporali soprattutto sulle Alpi.

Il caldo si era già fatto sentire al Nord, con temperature localmente in grado di superare i 35 gradi in qualche località. Ora la calura ha invece allentato un po' la morsa al Settentrione e tende invece a concentrare la propria azione sulle regioni centrali e soprattutto al Meridione. Il caldo resterà assoluto protagonista per buona parte del resto della settimana.

Le temperature toccheranno facilmente punte di oltre 33/34 gradi su aree interne del Centro-Sud, anche oltre i 36/38 gradi in qualche settore soprattutto sulle Isole Maggiori e sulla Puglia. Non è comunque prevista alcuna ondata di calore eccezionale, in quanto il grosso della bolla rovente sahariana non sfonderà sulle nostre regioni e arriverà a lambire Sardegna e Sicilia.

Avremo, come già accennato, un aumento dell'instabilità sul Nord Italia, con il passaggio della coda di una perturbazione sospinta da aria fresca in quota che favorirà temporali a tratti fino in pianura entro mercoledì. Chiaramente, i fenomeni potranno risultare localmente intensi, in virtù della calura e dell'umidità che si è accumulata nei bassi strati.

EVOLUZIONE METEO, MENO CALDO NEL WEEKEND

Non si avranno grosse novità nella parte centrale della settimana, quando altri temporali colpiranno le aree alpine e prealpine, successivamente anche la parte settentrionale della dorsale appenninica. Caldo più intenso e persistente al Centro Italia e soprattutto al Sud, dove l'anticiclone africano non accennerà a cedere facilmente la presa.

Avremo quindi un'Italia sostanzialmente divisa a metà, con i temporali al Nord e sole e caldo altrove. La fase acuta del caldo potrebbe protrarsi fino a giovedì o venerdì, momento nel quale si avvicinerà un impulso d'aria fresca ed instabile al Nord, in successivo transito verso le regioni adriatiche.

Tale impulso frontale, grazie all'aria fresca al seguito, nel weekend dovrebbe smorzare il caldo africano anche sulle regioni più meridionali. Sarebbe così il classico break, che riporterebbe temperature più prossime alla norma stagionale, ma sempre in un contesto meteo tipicamente estivo.

METEO 3 E 4 LUGLIO, TEMPORALI FORTI AL NORD. CALDO ALTROVE

Ulteriore indebolimento dell'anticiclone africano, che darà spazio a masse d'aria più instabili con temporali anche intensi non solo su rilievi ed aree pedemontane, ma anche in Val Padana seppure in modo occasionale. Le correnti atlantiche piloteranno la coda di una veloce perturbazione diretta verso i Balcani, con marginale interessamento del Centro Italia.

Le regioni centrali vedranno locali temporali principalmente a ridosso dei maggiori rilievi della dorsale appenninica. Il Sud e le due Isole Maggiori a stare sotto l'influenza dell'anticiclone africano, con prevalenza di sole e caldo moderato, solo a tratti forte ma senza picchi di temperatura così eccessivi.

METEO META' SETTIMANA, ANCORA TEMPORALI SULLE ALPI

L'anticiclone africano mostrerà una nuova parziale fase espansiva, che produrrà di nuovo bel tempo su gran parte d'Italia. Tornerà meteo più soleggiato anche al Nord Italia con temperature in aumento. Rischio temporali sempre molto elevato sulle aree alpine e prealpine, con acquazzoni in sconfinamento fino alle aree pedemontane.

CALDO E TEMPERATURE ELEVATE, SPECIE AL CENTRO-SUD

Improvvisi temporanei abbassamenti termici si verificheranno con i temporali, talvolta associati a grandine e colpi di vento. L'ondata di calore insisterà ancora al Centro-Sud soprattutto su Tirreniche, Sud e Isole Maggiori. Nuovi temporanei aumenti di temperatura si verificheranno anche in Val Padana verso metà settimana.

Le Isole Maggiori continueranno a patire le temperature più elevate, trovandosi più vicine alla bolla rovente dell'anticiclone, ma i valori più elevati non dovrebbero andare oltre i 38/39 gradi di alcune località poste sull'entroterra. Un calo termico più deciso si dovrebbe realizzare da venerdì al Nord, con aria più fresca che poi dilagherà sull'intera Penisola.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nel weekend sembra potersi concretizzare l'intrusione di un vortice d'aria fresca ed instabile che costringerebbe alla ritirata l'anticiclone africano. Non è escluso un peggioramento con temporali e soprattutto refrigerio, in estensione all'intero Stivale. Le condizioni climatiche diverranno più gradevoli, ma l'estate dovrebbe proseguire con meteo tipico di luglio.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina