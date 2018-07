METEO sino 11 Luglio: CALDO INTENSO, poi si smorza. TEMPORALI anche forti

METEO DAL 5 ALL'11 LUGLIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia vive condizioni differenti dal punto di vista meteo, in quanto è contesa fra l'anticiclone africano e infiltrazioni d'aria più fresca ed instabile atlantica. Queste ultime coinvolgono a tratti il Nord Italia e sono responsabili dei temporali, in taluni casi di violenza inaudita a causa dei forti contrasti con l'aria caldo-umida d'origine africana.

Le condizioni restano da piena estate al Centro-Sud, dove la canicola continua ed è ormai arrivata al top. Siamo all'apice della calura, con temperature che toccheranno facilmente punte di oltre 33/34 gradi su molte località interne del Centro-Sud, fino a picchi di 36/38 gradi su Puglia, Calabria e Sardegna. In Sicilia si potranno anche toccare i 40 gradi.

Lo scenario meteo si appresta però a mutar nella fase conclusiva della settimana e in particolare già venerdì, momento nel quale un impulso d'aria fresca ed instabile scivolerà verso le regioni adriatiche, con anche temporali. Tale impulso frontale, grazie all'aria fresca al seguito, nel weekend dovrebbe smorzare il caldo africano anche sulle regioni più meridionali.

Sarebbe così il classico break, che riporterebbe temperature più prossime alla norma stagionale, ma sempre in un contesto meteo tipicamente estivo. Il calo termico sarà associato ad un temporaneo aumento dell'instabilità anche al Sud, dove si avranno temporali nel weekend più probabili sulle aree interne e montuose nelle ore più calde.

METEO ESTIVO NELLA PROSSIMA SETTIMANA

Aria un po' più fresca si metterà in moto verso il Centro-Sud della Penisola, sarà questa la novità negli ultimi giorni di questa settimana. In compenso, al Nord torneranno un po' a salire le temperature e tornerà un po' di meteo da piena estate con pieno sole, ma il caldo non dovrebbe raggiungere livelli eccessivi.

L'anticiclone dovrebbe poi spingere in modo più deciso verso la nostra Penisola nella fase iniziale della settimana, ma sarà pian piano accompagnato da nuovi contributi d'aria calda africana. Tornerà il caldo, ma anche la possibilità di temporali sul Nord Italia per nuove infiltrazioni d'aria fresca dall'Atlantico.

METEO PER OGGI, GIOVEDI, CANICOLA ALL'APICE. FORTI TEMPORALI AL NORD

Colpo di coda dell'anticiclone africano, che produrrà meteo stabile al Centro-Sud, con ancora ulteriore accentuazione del caldo. Condizioni meteo ben più instabili al Settentrione fin dal mattino, per effetto di un impulso temporalesco che inizialmente colpirà il Nord-Ovest, con rischio temporali sempre molto elevato sulle aree alpine e parte delle pianure di Piemonte e Lombardia.

Nel pomeriggio-sera i fenomeni temporaleschi si propagheranno alla Val Padana, risultando più diffusi e consistenti sulla parte di pianura a nord del Po e sul Triveneto. Qualche rovescio, più isolato, raggiungerà anche l'Emilia, mentre non sono attese fenomeni in Romagna. Avremo quindi un'Italia sostanzialmente divisa a metà, con i temporali al Nord e sole e caldo altrove.

METEO VENERDI', PEGGIORA AL CENTRO ITALIA CON TEMPORALI

Venerdì i temporali, attenuati, si spingeranno verso le regioni centrali della Penisola, con precipitazioni a macchia di leopardo più probabili lungo i versanti adriatici, ma anche zone interne della Toscana e l'Umbria. Altri temporali si avranno su Alpi, Prealpi e localmente parte delle pianure del Nord-Est.

METEO WEEKEND PIU' GRADEVOLE, TRA SOLE E TEMPORALI

Sabato è attesa una certa variabilità, che coinvolgerà anche il Centro-Sud con qualche acquazzone più probabile sui rilievi. Domenica meteo di nuovo soleggiato, salvo temporali di calore sulla dorsale centro-settentrionale appenninica e localmente tra aree alpine, prealpine e zone pedemontane delle pianure del Nord-Est.

SI ATTENUA CALDO AL CENTRO-SUD ITALIA

Fase calda che si concluderà gradualmente sull'Italia. Un calo termico si dovrebbe realizzare da venerdì sulle regioni centrali, con aria più fresca che poi dilagherà anche al Meridione. Le temperature torneranno più consone alla norma e il weekend si preannuncia con meno canicola, ma il meteo sarà sempre pienamente estivo. Al Nord si potrà registrare una lieve risalita termica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'estate dovrebbe proseguire con meteo tipico di luglio. In sostanza il bel tempo andrà avanti anche nella prima parte della settimana, con caldo moderato più accentuato sui versanti tirrenici e poi di nuovo al Centro-Sud. Locali temporali saranno possibili solo sui rilievi nelle ore più calde pomeridiane, in particolare in Appennino.

