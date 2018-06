METEO sino 3 Luglio: ESTATE alla riscossa, verso ondata di CALDO INTENSO

METEO DAL 27 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Una svolta meteo appare quasi imminente e ci proietterà verso il decollo di un'estate finora particolarmente turbolenta. Attualmente, l'Italia rimane ancora margini di un campo d'alta pressione proteso sull'Europa Occidentale, con massimi tra Regno Unito e Mare del Nord. Sul nostro Paese continuano ad affluire correnti fresche nordiche, in discesa lungo il bordo orientale dell'anticiclone.

Il meteo resta così ancora in parte compromesso, soprattutto sui versanti adriatici ed al Sud Italia. Le correnti nordiche rendono il clima fin troppo fresco per il periodo, ma d'altronde siamo dinanzi ad uno schema barico anomalo, con l'anticiclone delle Azzorre troppo sbilanciato a nord sulle Isole Britanniche. Qui assistiamo a caldo anomalo insolito, con le perturbazioni deviate verso nord.

Residui impulsi d'aria fresca rinnoveranno l'instabilità atmosferica fino attorno a metà settimana. Il meteo resterà insomma ancora parecchio movimentato tra i versanti orientali ed il Sud dove si rinnoveranno rovesci e temporali. Andrà meglio sul resto della Penisola. con il clima che tornerà rapidamente estivo su parte d'Italia, specie al Nord e regioni tirreniche.

Per un'ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo bisognerà attendere gli ultimi giorni della settimana. Le temperature risaliranno e si riporteranno sulle medie, ma anche al di sopra in quanto assisteremo alla progressiva espansione dell'anticiclone sub-tropicale che convoglierà masse d'aria più calde dall'entroterra nord-africano.

METEO WEEKEND, CALDO AFRICANO ENTRA NEL VIVO

L'estate tornerà in carreggiata nella seconda parte della settimana, con l'anticiclone in grado di riportarsi con più decisione verso l'Italia. A seguire, nel fine settimana del 30 giugno/1° luglio sarà proprio l'anticiclone africano a spingersi sulla nostra Penisola. Quest'espansione del promontorio anticiclonico subtropicale dovrebbe portare al primo vero caldo africano dell'estate.

Le temperature potranno raggiungere in varie località punte anche superiori ai 35 gradi. Su Sardegna, Sicilia e poi anche il Sud il caldo potrebbe risultare anche più intenso, con i primi 40 gradi stagionali. Quanto durerà questa calura? Ancora presto per dirlo, sebbene delle infiltrazioni d'aria più fresca potranno portare temporali al Nord già nei primi giorni della prossima settimana.

METEO DI OGGI, MERCOLEDI' 27 GIUGNO, ACQUAZZONI TRA ADRIATICHE E SUD

Un impulso d'aria più fresca, in arrivo dai Balcani, porterà a scrosci di pioggia e temporali sparsi soprattutto sulle regioni adriatiche, dalla Romagna verso la Puglia con fenomeni attivi già sulle coste in mattinata ed in rapida propagazione alle aree interne. I rovesci più intensi sono attesi tra Abruzzo, Molise e Puglia Centro-Settentrionale. Altri rovesci e temporali localmente forti coinvolgeranno anche la Lucania, la Calabria e la Sicilia settentrionale.

Isolati scrosci di pioggia si potranno avere anche sulle regioni del medio versante tirrenico al pomeriggio. Tornerà un po' di attività temporalesca pomeridiana serale su settori prealpini centro-orientali, localmente in propagazione verso le pianure tra il Veneto e la Lombardia orientale. Sulle restanti zone prevarrà un ampio contesto soleggiato per l'intera giornata.

NETTO MIGLIORAMENTO METEO DA VENERDI'

Giovedì altri temporali li ritroveremo ancora sul medio versante adriatico ed al Sud, localmente anche sul Basso Lazio. Scenari soleggiati altrove, a parte qualche sporadico acquazzone sulle Alpi. Venerdì avremo molto più sole e con instabilità a carattere più locale e limitata ai rilievi alpini e della dorsale.

FORTE RIALZO TERMICO, DOPO IL FRESCO ECCESSIVO

Temperature ancora al di sotto della media sulle regioni orientali ed al Sud, anche per effetto delle ulteriori precipitazioni. L'estate tornerà protagonista sul resto della Penisola ed un po' di caldo tornerà a fare capolino da metà settimana a partire dal Nord e dalle regioni tirreniche, ma inizialmente senza eccessi prima di un marcato rialzo termico atteso nel weekend.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Entrerà pienamente nel vivo il caldo africano localmente afoso nel weekend per la rimonta dell'anticiclone africano favorita da una lacuna depressionaria sulla Penisola Iberica. L'ondata di calore sarà più forte soprattutto al Sud e sulle due Isole Maggiori, con picco ad inizio luglio. Il Nord sarà un po' più ai margini dell'anticiclone, con temporali anche intensi sui rilievi.

Pubblicato da Mauro Meloni

