METEO 22-28 Giugno: TEMPORALI e GRANDINE, l'estate va KO

METEO DAL 22 AL 28 GIUGNO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'anticiclone delle Azzorre si ritira verso ovest, lasciando strada ad un robusto cambiamento meteo con l'ingresso di un rapido fronte freddo collegato ad un'ampia circolazione depressionaria centrata sul Baltico. Questo consistente impulso perturbato si appresta ad attraversare rapidamente l'Italia da nord/ovest verso sud/est, risultando più attivo lungo i versanti orientali della Penisola.

Il principale obiettivo di questa acuta discesa fredda ed instabile saranno le nazioni centro-orientali dell'Europa. L'Italia sarà lambita dall'irruzione e si avrà un peggioramento meteo non omogeneo, ma ben più avvertito prima su buona parte del Nord Italia e poi al Centro-Sud, con particolare riferimento alle regioni adriatiche.

A seguire, affluiranno correnti fresche da nord con netto calo delle temperature. Ci sarà il rischio di fenomeni violenti ed anche con grandine, poiché queste correnti fresche da nord scalzeranno repentinamente l'aria più calda e umida preesistente. Da non sottovalutare anche il Mar Adriatico molto caldo, che potrebbe aumentare ulteriormente i contrasti.

Il fine settimana sarà fresco e ventilato, nel complesso più soleggiato, con rovesci o temporali inizialmente più probabili al Sud e nuovo peggioramento meteo domenicale al Nord per effetto dell'ingresso di un nuovo impulso instabile lungo il canale di correnti fresche scandinave che, per più giorni, coinvolgeranno l'Italia.

CRISI ESTIVA, METEO FATICHERA' A RIMETTERSI

Si aprirà così una nuova crisi estiva, con l'anticiclone che sposterà il proprio baricentro verso le Isole Britanniche, facendo così affluire per più giorni un flusso d'aria fresca ed instabile nordica.

Questa fase instabile e soprattutto fresca andrà avanti sino ad inizio settimana, quando raggiungeremo il clou con altri temporali, anche forti, diretti al Centro-Sud.

In questo frangente, la saccatura evolverà a goccia fredda, andandosi a posizionare tra i Balcani e i Carpazi. Da questa posizione influenzerà ancora il meteo su parte d'Italia mantenendo viva l'instabilità soprattutto sulle regioni centro-meridionali adriatiche, ma in genere anche su tutto il Meridione.

Non è atteso vero e proprio maltempo, ma una spiccata e persistente instabilità, decisamente anomala per il periodo anche in virtù delle aree diffusamente coinvolte. Solo verso fine mese l'estate tornerà pian piano in auge, con l'anticiclone da ovest che proverà a riconquistare l'Italia riportando, non senza fatica, meteo più tipico del periodo.

METEO VENERDI' 22 GIUGNO, FORTI TEMPORALI E GRANDINATE

Giornata che si aprirà con temporali anche di forte intensità, inizialmente presenti su mantovano, Basso Veneto, Emilia e Romagna. La linea temporalesca successivamente prenderà ancora più vigore muovendosi verso le regioni centrali, con coinvolgimento maggiore delle aree adriatiche e zone interne.

Nuovi temporali, tra pomeriggio e sera, torneranno a svilupparsi in Val Padana nel pomeriggio-sera tra Lombardia e Triveneto. I temporali risulteranno localmente violenti con grandine e colpi di vento, dapprima su pianure del Nord-Est e poi lungo buona parte dei versanti adriatici, tutte zone dove sarà elevato il rischio di locali nubifragi.

Le aree del Nord-Ovest, Sardegna e coste tirreniche rimarranno ai margini del peggioramento. Alla fine della giornata i temporali raggiungeranno anche parte del Sud, specie Molise, Puglia centro-settentrionale, Lucania ed Appennino Campano. Al seguito del fronte freddo si attiveranno correnti di Bora e Tramontana in rinforzo sull'Alto Adriatico.

BRUSCO REFRIGERIO, CROLLO TEMPERATURE

Avremo un autentico shock termico. L'aria fresca invaderà prima le regioni settentrionali e poi il resto dello Stivale nel weekend. Il calo termico risulterà più sostanzioso sulle aree colpite dal maltempo e dai violenti temporali, innanzitutto il Nord-Est e poi soprattutto i versanti adriatici, con cali di temperatura anche superiori ai 6/8 gradi.

EVOLUZIONE METEO WEEKEND, FRA FRESCO ED INSTABILITA'

Sabato avrà ancora instabilità a macchia di leopardo al Sud e localmente sui rilievi, con temperature che caleranno ulteriormente per l'accentuazione del flusso fresco da nord. Tuttavia, il sole sarà prevalente, ma attenzione che domenica potrebbe irrompere un nuovo impulso d'aria fresca ed instabile con temporali che torneranno a colpire il Nord e parte del Centro Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Acuta instabilità anche nei primi giorni della settimana, quando il grosso dei rovesci e temporali andrà a localizzarsi tra regioni adriatiche e il Sud. Continuerà ad affluire aria fresca dai quadranti nord-orientali. L'estate 2018 faticherà a ripartire, dopo questo consistente break, ma a fine mese l'anticiclone tornerà a spingere verso la Penisola, assicurando un netto miglioramento.

