METEO 23-29 Giugno: inizia weekend molto fresco, altri FORTI TEMPORALI

METEO DAL 23 AL 29 GIUGNO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Un vero sconquasso meteo sta colpendo l'Italia, ma anche gran parte dell'Europa Centro-Orientale dove sono tornati maltempo e clima persino freddo per il periodo. L'anticiclone delle Azzorre si è ritirato verso ovest, andando a collocarsi con massimi sul Regno Unito e facendo dilagare correnti fredde d'estrazione polare.

Questo flusso da nord ha convogliato un fronte freddo fin verso l'Italia, con maggiori effetti lungo le regioni adriatiche e che rapidamente lascerà la Penisola. Si annuncia così un weekend in parte più soleggiato sul nostro Paese, ma soprattutto fresco e ventilato per il persistente afflusso di correnti dai quadranti settentrionali.

Il meteo faticherà comunque a rimettersi, tanto che domenica arriverà un impulso perturbato ben più modesto che riporterà nuovi rovesci e temporali, a macchia di leopardo, sul Nord Italia e zone interne delle regioni centrali. Sarà questo il segnale di un avvio settimana ancora parecchio movimentato e con ulteriori note d'instabilità.

Le correnti fresche scandinave piloteranno ancora aria molto instabile nella prima parte della settimana, con le precipitazioni che andranno a localizzarsi soprattutto sulle regioni adriatiche ed il Sud, le più penalizzate dai forti temporali. Un progressivo miglioramento meteo, con anche rialzo delle temperature, si avrà a partire dal Nord e dall'alto versante tirrenico.

METEO INSTABILE, POI ESTATE SI RIMETTERA' IN CARREGGIATA

All'inizio della settimana avremo la fase acuta del flusso fresco dal Nord Europa, con una saccatura protesa dalla Scandinavia alle regioni meridionali italiane. Più ad ovest l'anticiclone, sempre con centro motore posizionato sul Regno Unito. L'instabilità si manterrà vivace soprattutto sulle Adriatiche, ma in genere anche su tutto il Sud e con temperature più fresche della media.

Questa spiccata instabilità sarà decisamente anomala per il periodo, anche in virtù del coinvolgimento di aree, come quelle del Sud Italia, dove le precipitazioni a fine giugno sono un evento. A questo va aggiunto il clima fin troppo fresco, con l'Italia capovolta e proprio le regioni meridionali che saranno alle prese con le temperature ben più basse del normale.

Negli ultimi giorni del mese l'estate tornerà pian piano in auge, con l'anticiclone che proverà a riconquistare l'Italia riportando, non senza fatica, meteo più tipico del periodo. I temporali saranno sempre in agguato, ma in forma più sporadico, mentre si intravede dal 29 giugno in poi la rimonta di un promontorio anticiclonico africano che potrebbe portare a una fase più calda.

METEO DI OGGI - SABATO 23 GIUGNO, QUALCHE TEMPORALE SPECIE AL SUD

Gli effetti del transito del fronte freddo si faranno sentire principalmente all'estremo Sud, con rovesci e temporali inizialmente sulla Puglia centro-meridionale. Nelle ore più calde si avrà instabilità a macchia di leopardo sui rilievi del Sud e delle Isole, con locali acquazzoni. Il sole sarà prevalente sul resto d'Italia, ma si tratterà ad ogni modo di una breve parentesi.

METEO DOMENICA, TORNA L'INSTABILITA' DA NORD

Bel tempo soprattutto al Meridione, salvo qualche temporale diurno su interno della Sicilia ed il sud della Calabria. L'instabilità tornerà invece protagonista al Nord, dove si avranno dal pomeriggio rovesci e temporali specie su Alpi, Prealpi, Alto Appennino e localmente qualche area pianeggiante del Nord-Ovest. Acquazzoni anche su aree interne del Centro Italia e della Sardegna.

TEMPERRATURE FRESCHE SOTTO LA MEDIA

L'aria fresca invaderà gran parte dello Stivale, portando le temperature al di sotto della norma soprattutto sui versanti adriatici dove sarà persino difficile andare oltre i 25 gradi. Temperature un po' più elevate su coste tirreniche e della Riviera Ligure, con qualche punta fino a 30 gradi per l'effetto favonico dovuto alla "caduta" dei venti settentrionali dai rilievi montuosi.

METEO INIZIO SETTIMANA ANCORA MOLTO CAPRICCIOSO

Le nuove masse d'aria fresche ed instabili penalizzeranno ancora l'Italia, con il grosso dei rovesci e temporali che andrà a localizzarsi tra le regioni adriatiche ed il Sud. Continuerà ad affluire aria fresca dai quadranti nord-orientali, con temperature sottomedia sulle regioni orientali ed al Sud, anche perché saranno le zone maggiormente colpite dai fenomeni temporaleschi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'estate 2018 faticherà a ripartire, dopo questo consistente break, ma a fine mese l'anticiclone tornerà a spingere verso la Penisola, assicurando un netto miglioramento. Si fa la strada la possibilità di un ritorno del caldo nel finale di giugno, per la rimonta dell'anticiclone africano favorita da una lacuna depressionaria sulla Penisola Iberica.

