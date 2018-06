METEO 24-30 Giugno: TEMPORALI e FRESCO, ma a fine mese riscossa ESTATE

SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO

METEO DAL 24 AL 30 GIUGNO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Temporali e fresco caratterizzano l'attuale scenario meteo sull'Italia, confermando il trend di un avvio d'estate a dir poco ballerino. Finora l'instabilità atmosferica, così presente in tutto giugno, si era accompagnata a temperature relativamente elevate, pur senza eccessi di caldo. Ora invece correnti nordiche stanno mettendo ancora più in crisi l'estate.

L'anticiclone delle Azzorre si è ritirato verso ovest, andando a concentrare il proprio fulcro sulle Isole Britanniche. La posizione così sbilanciata a nord dell'anticiclone favorisce l'afflusso di correnti fredde d'estrazione polare dalla Scandinavia verso l'Europa Centro-Orientale, ma con coinvolgimento anche dell'Italia.

Le correnti settentrionali caratterizzeranno il contesto anche d'inizio settimana, con ulteriori impulsi d'aria fresca che rinnoveranno l'instabilità atmosferica. Il meteo resterà insomma ancora parecchio movimentato, con il grosso delle precipitazioni che tenderà a localizzarsi soprattutto sulle regioni adriatiche ed al Sud, dove i temporali risulteranno anche violenti.

Ci vorrà pazienza prima che il meteo guarisca, in quanto solo lentamente l'anticiclone da ovest tornerà a spingersi verso l'Italia. Le temperature risaliranno a partire dai versanti occidentali e dal Nord, ma le persistenti infiltrazioni d'aria fresca in quota favoriranno ancora temporali nelle ore più calde in alcune regioni e a ridosso dei rilievi per gran parte della settimana.

TORNA ESTATE, IN PROSPETTIVA CALDO AFRICANO

La fase acuta del flusso fresco dal Nord Europa si esaurirà in avvio di settimana, quando osserveremo una saccatura protesa dalla Scandinavia alle regioni meridionali italiane. Più ad ovest l'anticiclone, sempre con centro motore posizionato sul Regno Unito, ma che gradualmente recupererà terreno verso l'Italia.

L'instabilità si manterrà vivace soprattutto sulle Adriatiche, ma in genere anche su tutto il Sud e con temperature decisamente più fresche della media. Questa spiccata instabilità sarà decisamente anomala per il periodo, anche in virtù del coinvolgimento di aree, come quelle del Sud Italia, dove le precipitazioni a fine giugno sono un evento.

Solo nella seconda parte della settimana l'estate tornerà in carreggiata, con l'anticiclone in grado di riportarsi con più decisione verso l'Italia riportando. I temporali saranno sempre in agguato, ma in forma più sporadica, mentre si intravede dal 29 giugno in poi la rimonta di un promontorio anticiclonico subtropicale che potrebbe portare ad una probabile intensa fiammata africana.

METEO OGGI 24 GIUGNO, NUOVI TEMPORALI AL POMERIGGIO

Un miglioramento si avrà al Sud, dove tornerà a splendere il sole a parte acquazzoni sulla Calabria meridionale e soprattutto sull'interno della Sicilia. L'instabilità tornerà invece protagonista al Nord, dove si avranno dal pomeriggio rovesci e temporali specie su Alpi, Prealpi, Alto Appennino e localmente in sconfinamento a macchia di leopardo sulla Val Padana verso sera.

Forti temporali pomeridiani sono attesi in Sardegna sulle aree interne centro-meridionali, senza escludere sconfinamenti fin verso le località costiere. Non esclusi locali nubifragi su scala locale, con picchi di pioggia oltre i 50/60 mm. Il sole sarà prevalente sulle regioni centrali, a parte addensamenti associati ad isolati rovesci lungo la dorsale appenninica, specie in Toscana.

METEO INIZIO SETTIMANA ANCORA TURBOLENTO

L'alta pressione resterà ancora defilata in Atlantico, facendo persistere l'afflusso di masse d'aria fresche ed instabili. Lunedì l'instabilità sarà più diffusa, con temporali frequenti su aree interne e montuose del Centro-Sud, Isole Maggiori, poi Emilia, Alpi e Prealpi. Martedì il grosso dei rovesci e temporali andrà a localizzarsi tra le regioni centrali adriatiche ed il Sud Italia.

CLIMA DECISAMENTE FRESCO

Le correnti dai quadranti nord-orientali manterranno le temperature al di sotto della media sulle regioni orientali ed al Sud, anche perché saranno le zone maggiormente colpite dai fenomeni temporaleschi. L'estate tornerà gradualmente a rialzare la testa ed un po' di caldo tornerà a fare capolino da metà settimana a partire dal Nord e dalle regioni tirreniche.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Si fa la strada la possibilità di un ritorno del caldo nel finale di giugno, per la rimonta dell'anticiclone africano favorita da una lacuna depressionaria sulla Penisola Iberica. L'ondata di calore potrebbe risultare di forte intensità soprattutto al Centro-Sud e Isole Maggiori, con picco atteso in avvio di luglio quando non sono escluse punte di temperatura prossime ai 40 gradi.

