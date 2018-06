METEO sino 25 Giugno: tra caldo locali TEMPORALI. Poi nuovo BREAK estate

METEO DAL 19 AL 25 GIUGNO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'alta pressione delle Azzorre tende ad affermarsi sull'Italia, regalando scampoli di classico meteo d'estate con sole e caldo moderato, senza gli eccessi che sono invece in genere associati all'anticiclone africano. Il cuore dell'alta pressione, ora sulla Francia, si porterà poi in direzione delle Alpi e delle nazioni centrali europee.

L'Estate 2018 sembra quindi pronta a decollare, anche se non mancherà qualche ulteriore disturbo, in quanto l'anticiclone, essendo sbilanciato troppo a nord, non è in grado di proteggere in modo incontrastato tutta la Penisola. Una recidiva modesta area depressionaria sui Balcani continuerà a convogliare spifferi d'aria fresca verso il Sud Italia.

In sostanza, avremo quindi ulteriori temporali in un contesto ancora favorevole ad instabilità nelle ore più calde, con coinvolgimento di parte dell'Appennino e soprattutto delle regioni meridionali, in parte anche le Isole Maggiori. I temporali potranno risultare localmente molto intensi e sconfinare isolatamente fin sulle coste.

Il campo di alta pressione si consoliderà nettamente sul Nord Italia ove il meteo tornerà più stabile con anche caldo in lieve aumento e la comparsa di un po' di afa in Val Padana. Questo dominio anticiclonico non dovrebbe durare a lungo ed in particolare salgono le quotazioni di un potenziale cambiamento verso il prossimo weekend, a suon di nuovi temporali.

METEO ESTIVO, MA POI IN VISTA NUOVO BREAK

Contesto sostanzialmente immutato per metà settimana, con l'alta pressione che raggiungerà il culmine, ma resteranno lievemente scoperte le regioni meridionali, ove permarranno infiltrazioni d'aria fresca in quota con sviluppo di acquazzoni e temporali pomeridiani soprattutto sulle aree interne e montuose, ma anche in sconfinamento sui settori adiacenti.

La distensione dell'anticiclone verso l'Europa Centro-Occidentale sbarrerà la strada alle perturbazioni nord-atlantiche, ma solo temporaneamente. Ci sarà quindi una svolta meteo assolutamente importante ed avremo l'apice del caldo quando il cuore dell'anticiclone si sposterà verso le Alpi, con punte di temperatura anche prossime ai 35 gradi sul Centro-Nord.

Una crisi anticiclonico si avrà a partire da venerdì, per un'irruzione d'aria più fresca nord-atlantica, che porterà temporali a partire dal Nord Italia. Ci sarà il rischio di fenomeni violenti ed anche con grandine, poiché queste correnti fresche scalzeranno repentinamente l'aria più calda ed umida preesistente. Nel corso del weekend il peggioramento temporalesco si propagherà al Centro-Sud.

METEO MARTEDI', QUALCHE TEMPORALE ANCHE FORTE AL SUD

L'attività temporalesca si affievolirà e localizzerà verso le aree interne e montuose del Sud, specie tra Cilento, Calabria e Sicilia. Il meteo diverrà invece più stabile sul resto d'Italia, a seguito del previsto rinforzo dell'anticiclone. Da segnalare la possibilità di qualche isolato rovescio pomeridiano sulle Alpi, specie i settori occidentali, e localmente sull'entroterra ligure.

METEO META' SETTIMANA, ANTICICLONE IN RINFORZO

L'alta pressione delle Azzorre che porterà i massimi a ridosso delle regioni del Nord attorno a metà settimana. Di conseguenza avremo bel tempo più deciso al Centro-Nord, ma attenzione ai temporali di calore che continueranno a svilupparsi sui rilievi del Sud, localmente anche su qualche settore dell'Appennino Centrale tra Lazio ed Abruzzo. Acquazzoni si avranno anche sulle Alpi.

LIEVE CRESCITA DEL CALDO

Gli effetti del rinforzo dell'anticiclonico porteranno ad un ulteriore leggero rialzo termico nei valori massimi diurni, fino a metà settimana. Il caldo più significativo si concentrerà al Nord e pianure interne del Centro Italia, specie i versanti tirrenici. Non mancherà un po' di afa in Val Padana. A partire da venerdì cambierà tutto, con un drastico calo termico ad iniziare dal Nord.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Novità nella fase conclusiva della settimana, quando l'anticiclone sarà costretto ad indietreggiare ad ovest a causa di un'irruzione d'aria più fresca nordica in discesa verso Europa Centro-Orientale e Balcani. L'Italia sarà lambita da questa circolazione con temporali prima al Nord e poi, più attenuati, al Centro-Sud. La rotta del nucleo instabile va però ancora definita nei dettagli.

Pubblicato da Mauro Meloni

