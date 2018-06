Centro meteo europeo: Luglio e Agosto, più TEMPORALI ed anche GRANDINE e CALDO

Il centro meteo europeo ha aggiornato le proiezioni per i prossimi mesi, queste prospettano alcune variazioni rispetto alle precedenti previsioni. Innanzitutto, sembrerebbe scongiurata un'altra Estate rovente, questo dopo quella 2017 che era stata davvero drammatica.

Ciò riteniamo sia una buona notizia per buona parte degli italiani, e un sollievo non da poco per chi patisce il clima rovente.

Ma se in Italia la temperatura non sarà arroventata, in molti paesi europei del settore centro orientale e in Scandinavia, proseguirà il caldo che continua a essere superiore alla media. E a ciò proseguirà anche il clima siccitoso.

Rispetto agli anni del passato le variazioni delle previsioni a così lungo termine appaiono ridotte: sembrerebbe che le previsioni stagionali abbiano avuto un miglioramento considerevole di affidabilità.

L'affidabilità non vuol dire precisione al 100% di un bollettino così lungo termine, bensì che la traccia ottenga una discreta performance di attendibilità.

Per l'Italia, osservando le linee di tendenza esclusivamente sotto un aspetto generale, vediamo quanto segue:

Luglio 2018: dal punto di vista termico, continuerebbe ad essere segnalata una temperatura più bassa della media nella penisola iberica, nelle coste settentrionali dell'Africa, in Sardegna, Corsica, parte della Sicilia e delle regioni centrali, oltre che alcune aree delle Alpi occidentali. L'Italia del settore orientale potrebbe patire della calura oltre alla norma che si dovrebbe verificare nei Paesi dell'est europeo, quindi ci sarebbero temperature tra la media è poco più.

Ciò che prospettano i modelli stagionali non sono previsioni dettagliate, giorno per giorno, bensì mensili, perciò non sono escludibili eventuali ondate di calore, come anche periodi più freschi rispetto alla norma.

Le precipitazioni sono previste superiori alla media su buona parte d'Italia, e ciò fa presupporre che sarà consistente la possibilità che si verifichino periodi temporaleschi più o meno rilevanti, intervallati da ampie fasi di tempo soleggiato e caldo.

Agosto 2018: vediamo solo un cenno al trend di questo mese.

La temperatura dovrebbe essere attorno alla media su buona parte d'Italia, eccetto il settore adriatico dove farebbe più caldo di circa mezzo grado centigrado, e ciò rispetto agli altri anni darà la percezione di fresco. La previsione indica valori appena sotto la media in Sardegna.

Le precipitazioni in molte regioni italiane potrebbero essere superiori alla media, con una tendenza a valori sotto la norma nella regione alpina, anche se di poco.

Insomma, complessivamente la linea di tendenza meteo climatica per Luglio e Agosto 2018, ovvero per il resto per la parte rimanente dell'Estate meteorologica, non sono affatto male, anche se si potrebbero avere più temporali rispetto alla media, che interesserebbero anche le regioni a clima mediterraneo.

Ed il mix di calura estiva, umidità, e masse d'aria fredda instabile, come osserviamo in questi giorni, sono l'ideale formula per lo sviluppo di forti temporali, grandine, alluvioni lampo generate da nubifragi persistenti.

Comunque, se le previsioni saranno rispettate, sarà comune avere una percezione di Estate sottotono. Leggeremo proclami di varia natura che descriveranno di un'Estate più fresca della media, con temporali.

Ma al contrario, le prospettive sono di una stagione quasi nella media a livello nazionale, magari con più temporali rispetto alla norma che si è abituati a osservare.

Quanto esposto è ciò che possiamo commentare nell'osservare le mappe prospettate dal centro meteo europeo. Nei prossimi giorni consulteremo altri centri meteo.

Pubblicato da Piero Luciani

