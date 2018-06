LUGLIO, Centro Meteo Europeo: CALDO ma con rischio TEMPORALI e anche GRANDINE

Il Centro Meteo Europeo (ECMWF), con cadenza periodica, e varie volte al mese, diffonde le linee di tendenza sino a 45 giorni di validità. I dati diffusi indicano soprattutto le anomalie climatiche. Ed è da ciò che viene realizzata ogni analisi. Sono previsioni finalizzati alla lettura, e non per definire decisioni su vacanze e attività.

Del Centro Meteo Europeo vi presentiamo la nostra analisi realizzata sulla base delle informazioni disponibili relativa alla linea di tendenza sino alla fine del mese di Luglio. In questo ambito sono visibili anche le tendenze di tutto il fine mese di Giugno.

In questi giorni abbiamo analizzato le previsioni stagionali che vengono diffuse, sempre dal medesimo Centro Meteo, ma con cadenza mensile.

Le previsioni stagionali di Luglio e Agosto prospettano per Luglio, sempre in un contesto nazionale d'insieme, temperature prossime alla media, ma con precipitazioni tendenzialmente superiori alla media del mese.

Questa linea di tendenza appare confermata dalle previsioni a 45 giorni, le quali sono peggiorative rispetto a quelle stagionali.

PROIEZIONI A MAGGIORE RISOLUZIONE, SINO A 45 GIORNI

Le proiezioni a più alta risoluzione che commentiamo in questa analisi, prospettano un'evoluzione meteo più estrema, con caratteristiche che in alcuni periodi, potrebbero non essere propriamente tipiche dell'Estate mediterranea. Tutto ciò in un contesto di temperature che invece dovrebbero essere estive, ma con marcate variazioni nel corso del tempo. Ma su ciò ci sarebbe parecchio da specificare.

BRUSCHE VARIAZIONI TERMICHE

Si avrebbe un salire e scendere termico in quota, che avrebbe anche ripercussioni con le temperature che si registreranno al suolo. Inoltre, i frequenti periodi di tempo instabile, con la prospettiva di temporali, potrebbero determinare un contenimento delle temperature massime.

PERIODO DI VACANZA

Nel rispetto di coloro che a Luglio hanno scelto di andare in vacanza, sottolineiamo ad alta voce che le linee di tendenza a così lungo termine sono soggette a forti variazioni, perciò non sono da prendere alla lettera, non essendo finalizzate a programmare alcuna decisione in tale ambito.

Inoltre, siamo d'Estate, ed anche in annate dal tempo inclemente, ma per ora non vi sono elementi per prevedere ciò, la stagione ha lasciato ampi spazi soleggiati e caldi. Ed il caldo potrebbe un elemento prevalente di questo mese, con temperature nella media, non roventi come quelle del Luglio 2017.

METEO LUNGHISSIMO TERMINE PER IL BUSINESS, QUESTE SOLO LETTURA

Queste previsioni potrebbero essere sviluppate ad hoc per determinati impieghi, mentre un articolo è da considerare un commento in stile giornalistico.

Vediamo le proiezioni.

GLI INDICI CLIMATICI COMPORTAMENTO

La tesi del tempo variabile per i prossimi 45 giorni appare confermata dai fondamentali indici di comportamento del clima: il North Atlantic Oscillation (NAO) e l'Arctic oscillation (AO).

Tali indici sono previsti tendenzialmente negativi (previsioni di tempo verso il variabile). Orbene, gli indici negativi, per il periodo dell'anno sono decisamente anomali, e irrobustiscono la previsione di variabilità ricorrente fin nel cuore del Mediterraneo centrale e occidentale per il periodo che va sino alla fine di Luglio.

NAO negativo è ideale al transito di perturbazioni nel mediterraneo, AO negativo, ad impulsi d'aria fredda in quota. Il risultato è quasi scontato.

ACUTIZZAZZIONE VARIABILITA'

Osserviamo che la previsione di variabilità prospettata dal Centro Meteo con le previsioni stagionali, sia estremamente acutizzata nelle previsioni più dettagliate, quelle che vanno sino a 45 giorni di probabilità.

Il modello matematico con previsioni sino a 45 giorni prospetta un'alternanza di fasi in cui potrebbero transitare, ad intermittenza, aree di Bassa Pressione nel Mediterraneo centrale fin tutto luglio. Altre con l'Alta Pressione, ma non il caldo esagerato, anche se vengono prospettate fugaci ondate di caldo!

ANOMALIA CLIMATICA RILEVANTE

La previsione nel suo insieme rappresenta una anomalia climatica particolarmente marcata per l'Italia e varie regioni mediterranee. Ovviamente sarà da confermare, ma se la linea di tendenza sarà prossima a quella indicata, il mese di Luglio vedrà vari episodi temporaleschi nel nostro Paese.

NO SICCITA' E GRANDE CALDO

La previsione smonta anche la stima che fa il modello matematico stagionale di clima caldo e siccitoso per Scandinavia e parte dell'Europa orientale. Infatti, prevede ricorrenti ondate di maltempo.

SICCITA' AL SUD IN ATTENUAZIONE D'ESTATE

Se dovesse piovere quanto prospettato dai calcolatori, si avrebbe una riduzione del deficit pluviometrico al Sud, in specie in Sicilia, un po' come è avvenuto a maggio in Sardegna, dove le fortissime piogge hanno cancellato la siccità che persisteva da lungo tempo.

TEMPERATURE LUGLIO SBALLATE

Il mese di Luglio e l'ultimo scorcio del mese di Giugno, vedrebbero ricorrenti fasi temporalesche, intervallate da periodi di bel tempo. Si avrebbero fugaci ondate di caldo intervallate da altrettanto brevi episodi di fresco. Insomma, si avrebbe il sali e scendi termico di cui vi abbiamo parlato prima, una serie di eventi poco frequenti per questo mese dell'Estate, che se confermati, faranno parlare di se.

MARI GIA' MOLTO CALDI, FORTI TEMPORALI

I mari italiani segnano temperature superiori a quelli medi, che sono paragonabili a quelli di fine luglio, agosto. Laddove si dovessero realizzare immissioni di aria fresca, i temporali potrebbero assumere forte intensità, ed essere accompagnati anche da grandinate.

Pubblicato da Piero Luciani

