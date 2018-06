Quando tornerà l'estate? Molto da attendere. Novità meteo dal weekend

L'Estate si appresta a subire un duro colpo, per effetto di un vortice ciclonico d'aria atlantica che attraverserà indisturbato tutta l'Italia. È un evento meteo raro in questo periodo, ma è facilitato dalla scarsa tenuta degli anticicloni che non riescono ad imporsi sul Mediterraneo.

Le condizioni meteo instabili proseguiranno per vari giorni. Dopo la fase acuta d'instabilità della fase centrale della settimana, il tempo faticherà parecchio a ristabilizzarsi in quanto resterà attiva una "ferita" non facile da rimarginare.

Il ritorno del bel tempo estivo su tutta Italia appare, per il momento, molto in salita. Tuttavia, registreremo delle novità su finire della settimana. Già venerdì e soprattutto nei giorni successivi il meteo è atteso gradualmente migliorare, ma solo in parte.

L'instabilità sarà più attiva al Sud Italia e Sicilia, dove si avvertirà maggiormente l'influenza del vortice ciclonico in spostamento sull'Egeo. Frequenti acquazzoni si avranno anche su aree alpine ed appenniniche, ma avremo un contesto meteo più estivo.

Avremo in questa fase una graduale ripartenza dell'estate? Probabilmente no, in quanto vi sarà in agguato un nuovo impulso perturbato dalla Francia, a determinare ancora instabilità vivace sull'Italia nei primi giorni della prossima settimana. Bisognerà attendere non poco per ritrovare il meteo d'estate.

Il ritorno a condizioni meteo tipicamente estive potrebbe quindi aversi nella terza decade di giugno, a partire dal solstizio d'estate che cade il 21 giugno. Questa è la data che per antonomasia segna l'avvio della stagione calda, ma l'estate meteorologica è in realtà iniziata già il 1° giugno.

