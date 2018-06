Meteo oggi in peggioramento con ondata di calore africano

La foto Meteosat fotografa il cambiamento meteo in atto, con buona parte d'Italia interessata da una fase di caldo estivo, che in diverse località ha portato i termometri oltre la soglia dei 30°C, con punte anche di oltre 35°C in Sicilia.

Ma da occidente si profila un peggioramento del tempo, che non sfugge alle rilevazioni del Meteosat.

Un fronte nuvoloso è a ridosso della Sardegna, mentre le prime frange nuvolose raggiungono l'estremo nord ovest italiano.

L'Italia è interessata da un'avvezione calda che spinge verso nord quel pulviscolo del Sahara, che due giorni fa vedevamo espandersi dall'Algeria verso le Baleari, e che accompagna le ondate di caldo africane.

Sarà un'ondata di caldo breve e neppure intensa se paragonata ad altre che abbiamo visto altri anni. Quel che appare più rilevante da subito è il cambiamento del tempo, che già oggi produrrà i primi forti temporali nel Nord Ovest, dove sono presenti, specie in Piemonte, quelle ideali condizioni per la genesi di temporali di una certa rilevanza, anche con grandine, e ahimè di media taglia.

Temporali si potranno formare tra il pomeriggio e poi la sera nella Lombardia nordoccidentale, e non saranno da escludere anche nel sud della Lombardia ed Emilia in tarda serata.

Insomma, la situazione meteo è tutt'altro che estiva, per oggi.

Pubblicato da Piero Luciani

