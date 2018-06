Trend meteo: CALDO a ripetizione, ma con nuovi forti TEMPORALI

Le condizioni meteo di ogni Estate sembrano ormai abbonate a periodi di caldo rovente, intervallati da altri più freschi con anche temporali. Questi ultimi sovente intensi.

Le elaborazioni meteo della settimana prospettano una serie di repentine variazioni termiche, con un picco di temperature elevate tra oggi e domani, e poi un refrigerio accompagnato da una raffica di temporali. Ma non finisce mica l'Estate, anzi, nel finire della settimana, con il bel tempo che si estenderà da nord verso sud, avremo un nuovo aumento della temperatura.

E le stime del nuovo evento caldo prospettano valori anche maggiori a quelli che odierni e di domani, ma non ovunque, in quanto il Nord Italia ben presto potrebbe essere obiettivo di altra aria umida oceanica che innescherebbe nuovi temporali.

I temporali al Nord Italia non sono un evento meteo eccezionale, lo abbiamo sottolineato, di certo non è normale che piova tutti i giorni, come non lo è avere per due settimane 35°C di temperatura massima.

Questi sono eccessi del clima che negli ultimi anni si sono accentuati.

Ma gli estremi meteo, diciamolo, ci sono sempre stati, e con caratteristiche anche maggiori a quelli che viviamo nell'Era "battezzata" del Global Warming.

Negli anni della 2° Guerra Mondiale le Estati erano roventi, caldissime, le avremmo definite insopportabili. Poi vogliamo parlare di temporali del passato? Potremmo tirar fuori una rassegna di eventi estremi estivi da bollettino di guerra.

Il 4 Luglio 1965 il Nord Italia fu interessato da una delle più forti perturbazioni estive degli ultimi 50 anni. Ci furono tremende grandinate, in alcune località pare che caddero chicchi da 10-12 cm di diametro che forarono i tetti delle case, dal peso stimato in 700 grammi. Ci furono vari tornado che causarono molti morti. I danni furono ingentissimi in molte località.

Nel Giugno del 1951, un temporale tremendo scarico picchi di circa 250 millimetri di pioggia nel Nord Ovest Sardegna, e sino alle zone interne, causando vittime per l'esondazione di fiumi. Si ebbe anche un grosso tornado che da Bosa raggiunse la zona di Macomer. Cadde grandine dal peso di 1 kg. Un simile evento, ma pare senza grandine, si ebbe nel Giugno 1961.

Nel Luglio 1976, in Italia si ebbero una serie di ondate di maltempo che causò danni e vittime, con oltre che decine di trombe d'aria. Fu il peggio mese di Luglio da decenni.

Quelli visti appena sono ben oltre che temporali di forte intensità, ma condizioni meteo di straordinaria rilevanza e intensità. In Italia i temporali di forte intensità, solo in casi fortuiti cagiorarono danni alle persone.

Queste le temperature massime odierne

Bolzano, Marina Di Ginosa 33°C

Alghero 32°C

Bologna-Borgo Panigale, Foggia, Treviso-Istrana 31°C

Amendola, Brescia-Ghedi, Catania-Sigonella, Comiso As Usaf, Ferrara, Grazzanise, Milano-Linate, Parma, Piacenza, Roma-Urbe, Trapani-Birgi, Treviso-S Angelo 30°C

Bergamo-Orio Al Serio, Brescia-Montichiari, Capo Bellavista, Cervia, Decimomannu, Firenze-Peretola, Grottaglie, Olbia-Costa Smeralda, Perugia, Roma-Ciampino, Ronchi Dei Legionari, Venezia-Tessera, Verona-Villafranca, Viterbo 29°C

Catania-Fontanarossa, Crotone, Falconara, Grosseto, Napoli-Capodichino, Palermo-Punta Raisi, Pantelleria, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma Fiumicino, Torino, Torino-Caselle 28°C

Aosta, Bari-Palese Macchie, Cagliari-Elmas, Cuneo-Levaldigi, Lecce, Milano-Malpensa, Pratica Di Mare, Rimini, Trieste 27°C

Brindisi, Capo Carbonara, Gioia Del Colle, Lampedusa, Messina, Pontecagnano 26°C

Lamezia Terme, Pisa-S Giusto, S Maria Di Leuca, Tarvisio 25°C

Albenga, Capo Mele, Capri, Dobbiaco, Gela, Resia Pass 24°C

Genova-Sestri, Isola d'Elba-Monte Calamita 23°C

Passo Rolle 17°C

Monte Cimone 16°C

Monte Scuro 15°C

Trevico 14°C

Paganella 13°C

