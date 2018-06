Impennata temperature: da domenica punte oltre i 35 gradi

L'avanzata dell'anticiclone africano si farà sentire nel corso del weekend non solo con il ritorno del sole su gran parte della Penisola, ma anche con un deciso innalzamento termico. Le temperature risaliranno rapidamente e si porteranno localmente oltre i 30 gradi in varie località.

Il rialzo termico sarà inizialmente più accentuato al Centro-Nord, nella giornata di domenica sono attese punte isolate superiori ai 35 gradi su aree interne della Sardegna. Il caldo insisterà al Centro-Sud nei primi giorni della settimana, mentre andrà attenuandosi al Settentrione.

La fase clou del caldo dovrebbe aversi in avvio di settimana al Centro-Sud, con picchi più elevati in Sicilia. Nel complesso l'ondata di calore non sarà eccezionalmente intensa e peraltro appare confermato che risulterà di breve durata.

Le temperature, inizialmente elevate, caleranno anche al Centro-Sud entro metà della prossima settimana. Oltre al refrigerio, si potranno avere temporali localmente forti, esaltati dal contrasto fra correnti oceaniche e quelle afromediterranee.

