METEO sino 18 Giugno: TEMPORALI in arrivo, nuovo STOP dell'ESTATE

METEO DAL 12 AL 18 GIUGNO 2018, ANALISI E PREVISIONE

La fase di caldo estivo, che ha dominato nel weekend, è ormai agli sgoccioli. Il promontorio anticiclonico sub-tropicale, dopo essersi esteso all'Italia, si va ritirando sotto l'azione di una saccatura che preme dalla Spagna e dalla Francia. Ci attendiamo quindi un cambiamento meteo con instabilità crescente a partire dalle regioni del Nord Italia.

L'estate non appare quindi affatto in grado di decollare, nonostante l'illusione dell'anticiclone nord-africano che aveva fatto pensare all'affermazione decisa della bella stagione. Siamo infatti reduci da un periodo turbolento ed ora l'instabilità e persino il maltempo diverranno di nuovo assoluti protagonisti nel corso della settimana.

Lo scenario meteo inizia a cambiare al Nord, mentre il caldo persisterà ancora fino a martedì al Centro-Sud, con picchi più elevati in Sicilia e Puglia dove potrebbero raggiungersi picchi di 36/38 gradi. L'anticiclone africano è comunque al capolinea, visto che ritirerà progressivamente sotto la spinta dell'aria più fresca atlantica che piloterà un nuovo attivo vortice ciclonico.

L'estate in questa fase proseguirà ancora con un andamento meteo a strappi, molto altalenante. Il peggioramento meteo, a suon di forti temporali, si estenderà a metà settimana verso tutto il Centro-Sud, portando a quella che possiamo definire come nuovo stop di un'estate che comunque è appena iniziata e ha quindi ancora tutto il tempo di raddrizzare la rotta.

METEO SETTIMANALE, TEMPORALI E CALO TERMICO

I temporali, dapprima al Nord, si estenderanno verso le aree interne del Centro Italia e la Sardegna entro mercoledì. In questo frangente l'anticiclone subirà un drastico ad opera di un nuovo consistente affondo d'aria fresca ed instabile nord-atlantica. Inevitabilmente, le temperature subiranno un calo per portarsi localmente anche al di sotto delle medie stagionali.

Una struttura ciclonica, inizialmente collocata tra la Francia e la Penisola Iberica, entrerà pienamente nel vivo sull'Italia ove potrebbe isolarsi risultando più attiva in quota. In sostanza, potrebbero tornare condizioni meteo a tratti avverse o perlomeno notevolmente instabili, con temporali attesi in estensione al Centro-Sue e le Isole.

Siamo dinanzi ad un inizio estate abbastanza inconsueto per l'eccesso d'instabilità, ma va rammentato che anche se nel passato abbiamo osservato analoghe condizioni meteo in questo periodo. Il meteo resterà compromesso per buona parte della settimana, poi l'anticiclone delle Azzorre tenterà di espandersi verso l'Italia, ma con esiti tutti da definire.

METEO DI DOMANI, MARTEDI' 12 GIUGNO, PEGGIORA AL CENTRO-NORD

L'instabilità si intensificherà ulteriormente al Nord, con temporali che si porteranno più diffusamente in Val Padana, specie sulle pianure a nord del Po, dove non sono esclusi i soliti fenomeni di forte intensità. Sarà elevato il rischio di grandinate e colpi di vento. Scenari inizialmente soleggiati al Centro-Sud, ma con temporali sull'Alta Toscana.

Nella seconda parte del giorno qualche rovescio temporalesco interesserà anche le zone interne del Centro Italia, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Il meteo sarà invece decisamente più soleggiato al Sud e sulle due Isole Maggiori, salvo sterili velature e addensamenti locali ad evoluzione diurna sui rilievi.

FARA' CALDO, QUESTA LA STIMA DELLE TEMPERATURE MASSIME PER I CAPOLUOGHI

Foggia 34°C

Andria, Matera 32°C

Bari, Barletta, Caltanissetta, Lecce, Pescara, Siracusa 31°C

Benevento, Chieti, Crotone, Taranto, Trani 30°C

Ascoli Piceno, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Ragusa, Ravenna, Reggio di Calabria, Rimini, Trieste 29°C

Agrigento, Ancona, Avellino, Bologna, Bolzano, Cagliari, Cesena, Como, Enna, Ferrara, Forlì, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Monza, Olbia, Padova, Pesaro, Pordenone, Reggio nell'Emilia, Rovigo, Teramo, Tortolì, Treviso, Udine 28°C

Bergamo, Brescia, Cosenza, Cremona, Lodi, Messina, Napoli, Parma, Piacenza, Terni, Venezia, Verona 27°C

Asti, Firenze, Frosinone, Grosseto, Lecco, Macerata, Novara, Palermo, Pavia, Potenza, Prato, Roma, Salerno, Sanluri, Torino, Trento, Varese, Vercelli, Vicenza 26°C

Alessandria, Campobasso, Fermo, Isernia, Latina, Perugia, Pistoia, Verbania 25°C

Belluno, Cuneo, Imperia, L'Aquila, Lanusei, Lucca, Nuoro, Oristano, Pisa, Rieti, Sassari, Savona, Sondrio, Trapani, Urbino, Vibo Valentia, Villacidro, Viterbo 24°C

Aosta, Arezzo, Biella, Carbonia, Genova, La Spezia, Livorno, Siena 23°C

Iglesias, Massa, Tempio Pausania 22°C

Carrara 21°C

METEO META' SETTIMANA, PIOGGE E TEMPORALI IN ROTTA LUNGO LO STIVALE

La depressione atlantica entrerà più decisamente nel vivo a partire da mercoledì, con precipitazioni temporalesche ancora molto frequenti al Nord, localmente intense su Triveneto, Emilia, Alta Toscana. Piogge e temporali faranno rotta a macchia di leopardo verso il Centro Italia e l'ovest Sardegna. Qualche fenomeno più isolato è atteso al Sud.

DOPO IL CALDO, RINFRESCATA NOTEVOLE

Il caldo reggerà per poco al Centro-Sud, mentre al Nord avremo una flessione termica già martedì specie sulle aree del Nord-Ovest, subito dopo i primi violenti temporali. Il caldo nel frattempo toccherà la sua fase acuta tra Adriatiche e Sud, con punte localmente di 35/37 gradi su foggiano, materano, Sicilia Orientale.

A seguire, irromperà aria più fresca ed instabile a metà settimana, con un probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche propizie a temporali forti diurni. Le temperature torneranno nella norma, ma andranno localmente anche al di sotto, e la calura verrà ricacciata sul Nord Africa. In virtù delle condizioni meteo a tratti perturbate, l'estate subirà un duro colpo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Fra giovedì e venerdì, si avrà l'azione di una nuova goccia fredda foriera di instabilità marcata, con massimi effetti al Centro-Sud. Solo verso il weekend il meteo potrebbe gradualmente migliorare, ma solo in parte. Peraltro, ci potrebbe essere in agguato un nuovo impulso perturbato dalla Francia. Il ritorno del bel tempo estivo su tutta Italia appare, per il momento, molto in salita.

