METEO sino 17 Giugno: anticiclone africano s'indebolisce, altri TEMPORALI

METEO DALL'11 AL 17 GIUGNO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Il caldo estivo stavolta è tornato, ed è il maggiore da quanto è iniziata l'Estate meteorologica. Questo è determinato dall'espansione di un promontorio anticiclonico sub-tropicale, che tuttavia si appresta a subire le prime azioni di disturbo di infiltrazioni d'aria umida dai quadranti sudoccidentali, che riporteranno meteo progressivamente instabile a partire dall'Arco Alpino.

Non siamo quindi ancora di fronte ad un vero e proprio decollo della bella stagione, soprattutto se consideriamo le nuove, non trascurabili insidie ormai imminenti che vedranno presto il cedimento dell'anticiclone nord-africano.

Il caldo oggi sarà nel frattempo protagonista, con punte localmente superiori ai 35 gradi in alcune aree del Sud e delle Isole Maggiori, in specie in Sicilia.

La fase clou del caldo dovrebbe aversi entro domani al Centro-Sud, con picchi più elevati in Sicilia e Puglia dove potrebbero raggiungersi picchi di 36/38 gradi. Ma l'ondata di calore non sarà eccezionalmente intensa, visto che si ritirerà progressivamente già mercoledì sotto la spinta dell'aria più fresca atlantica.

Il dominio dell'anticiclone africano si interromperà rapidamente, con nuovi disturbi fin da subito sulle regioni settentrionali, ove torneranno più presenti i temporali sebbene limitati all'Arco Alpino. Nel corso della settimana i temporali dilagheranno poi anche sul resto della Penisola. L'estate sembra destinata a proseguire ancora con un andamento meteo a strappi, molto altalenante.

EVOLUZIONE METEO SETTIMANALE, TEMPORALI E RINFRESCATA

L'instabilità si estenderà, dapprima al Nord, poi anche verso le aree interne del Centro Italia a partire da mercoledì. In questo frangente si indebolirà l'anticiclone ad opera di un nuovo consistente affondo d'aria fresca ed instabile nord-atlantica. Una struttura ciclonica, inizialmente collocata tra la Francia e la Penisola Iberica, sembra potersi espandere sull'Italia ove potrebbe isolarsi risultando più attiva in quota.

In sostanza, potrebbero tornare condizioni meteo a tratti avverse o perlomeno notevolmente instabili, con temporali attesi in estensione alle regioni centro-meridionali. Siamo dinanzi ad un inizio estate abbastanza inconsueto per l'eccesso d'instabilità, ma va rammentato che anche se nel passato abbiamo osservato analoghe condizioni meteo in questo periodo.

Dopo metà mese sembra intravedersi l'avvio di una fase meteo più stabile, che potrebbe davvero rappresentare l'inizio dell'estate, quella vera, addirittura con l'anticiclone delle Azzorre. Riguardo a questa evoluzione, si attendono però delle conferme e comunque l'instabilità potrebbe in parte protrarsi, seppure in un contesto meteo estivo.

METEO AVVIO SETTIMANA, NUOVI TEMPORALI DAL NORD

Scenari inizialmente soleggiati al Centro-Sud dove reggerà l'anticiclone africano, mentre un più evidente cedimento barico si inizierà ad avere al Settentrione. Già nel pomeriggio-sera di oggi i temporali sulle Alpi si mostreranno con più vivacità e potranno sfondare verso le aree pedemontane e le pianure del Nord-Ovest.

Non si escludono i soliti fenomeni di forte intensità.

Tra domani e mercoledì l'instabilità si intensificherà ulteriormente, estendendosi più diffusamente alla Val Padana anche alle regioni centrali. Il caldo insisterà al Centro-Sud nei primi giorni della settimana, ma poi dovrebbe dare di nuovo spazio ad aria più fresca ed instabile a metà settimana, con un probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche propizie a temporali forti diurni.

APICE CALURA PRIMA DELLA RINFRESCATA

L'ondata di calore s'intensificherà in avvio di settimana al Centro-Sud, mentre al Nord avremo una flessione termica a partire da martedì specie sulle aree del Nord-Ovest, subito dopo i primi violenti temporali. Il caldo nel frattempo toccherà la sua fase acuta tra Adriatiche e Sud, con punte localmente di 35/37 gradi su foggiano, materano, zone interne ed orientali della Sicilia.

Poi avremo il graduale afflusso d'aria più fresca che entro metà settimana spazzerà via il caldo africano anche dall'estremo Sud. Le temperature torneranno nella norma e la calura verrà ricacciata sul Nord Africa. Tuttavia, oltre al refrigerio, si potranno avere temporali localmente forti, esaltati dal contrasto fra correnti oceaniche e quelle afromediterranee.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Sull'Italia, nella seconda parte della settimana, si avrà l'azione di una nuova goccia fredda foriera di instabilità marcata. Solo verso il weekend il meteo potrebbe gradualmente migliorare, per assumere connotati più tipicamente estivi, grazie all'espansione verso l'Italia dell'anticiclone di matrice oceanica. È uno scenario da confermare, che potrebbe portare l'estate classica mediterranea.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua località nel campo form in alto alla pagina:

Meteo ANCONA

Meteo AOSTA

Meteo BARI

Meteo BOLOGNA

Meteo CAGLIARI

Meteo CAMPOBASSO

Meteo CATANZARO

Meteo FIRENZE

Meteo GENOVA

Meteo L'AQUILA

Meteo MILANO

Meteo NAPOLI

Meteo PALERMO

Meteo PERUGIA

Meteo POTENZA

Meteo ROMA

Meteo TORINO

Meteo TRENTO

Meteo TRIESTE

Meteo VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina