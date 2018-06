Meteo d'Estate STOP: piogge esagerate per il mese di giugno su quasi tutta Italia

Le condizioni meteo sull'Italia tendono a peggiorare, infatti un acuto peggioramento è atteso tra giovedì e venerdì a partire dalla Sardegna, in estensione poi al Nord e gradualmente a tutto il Centro Italia.

Il peggioramento potrebbe assumere, secondo le proiezioni dei modelli matematici, in particolare stiamo osservando con accuratezza quanto diffuso dal Centro meteo europeo di calcolo ECMWF, caratteristiche di forte intensità, con precipitazioni ragguardevoli sulla Sardegna, parte del Lazio, della Toscana, dell'Umbria, dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Piemonte oltre che parte della Valle d'Aosta.

In queste aree sono prospettate, entro la nottata tra giovedì e venerdì, accumuli anche superiori, ma non diffusamente, ai 50 mm (quantitativi giornalieri moderali, non alluvionali, per intenderci). Localmente si potrebbero avere nubifragi, come è comune in questo periodo dell'anno durante in maggiori temporali.

Ma il maltempo proseguirà anche nella giornata di venerdì, con precipitazioni a tratti copiose e temporalesche su buona parte del Nord e del Centro Italia, con altre piogge in Sardegna. I fenomeni non avranno carattere diffuso come la stagione fredda, ma in genere saranno intermittenti, con distribuzione irregolare, con la possibilità anche di avere schiarite.

A fine evento, che dovrebbe concludersi nella giornata di venerdì, mezza Italia dovrebbe ricevere quantitativi di pioggia importanti, che per molte regioni del centro-sud sono decisamente insoliti per questo periodo dell'anno, in particolare per i quantitativi attesi in Sardegna.

Ma attenzione, non sta per venire il finimondo!

Comunque, a causa dei contrasti termici determinati dalle alte temperature, l'elevato tasso di umidità, non sono da escludere temporali a carattere locale di fortissima intensità, anche con grandine di medie dimensioni.

Temporali e grandine come citati sono già venuti varie volte in Italia e in varie località. L'altro ieri in un'area ristretta dell'Emilia sono caduti chicchi grossi 6 cm ed oltre. Ma la grandine ha interessato molte località.

Tali fenomeni si stanno verificando con eccezionale frequenza quest'anno in Spagna, Francia, Benelux, Germania, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Polonia, Slovenia, Serbia, persino in Grecia e anche nella lontana isola di Cipro.

Quella in atto è un inizio d'estate insolita, ma va rammentato che anche se nel passato abbiamo osservato condizioni meteo avverse analoghe, però stagioni come quella che viviamo sono abbastanza complicate ed è difficoltoso fare previsioni meteo.

Per altro, dopo questa fase di maltempo, i centri meteo prospettano un'ondata di caldo che dovrebbe investire il Centro-Sud Italia, con temperatura che in Sicilia potrebbe raggiungere quota 40° centigradi.

Ma i temporali non sono finiti qui, con il caldo, e le correnti umide oceaniche, nuove scariche temporalesche si mostreranno la settimana prossima soprattutto sulle regioni settentrionali, e con i contrasti termici, le alte temperature l'elevato tasso di umidità, i fenomeni potrebbero risultare localmente vigorosi.

Queste le mappe del centro meteo europeo ECMWF, presentano gli accumuli di pioggia. Sono diffuse dal www.ilmeteo.net

Pubblicato da Piero Luciani

