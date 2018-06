METEO ITALIA, Paese spezzato in 2: grandine al Nord e Sardegna, 38°C in Sicilia

Il meteo in Italia divide il Paese in due: i temporali hanno imperversato ieri al Nord Italia, in parte al Centro, tra domenica e lunedì in Sardegna, con anche grandinate importanti che hanno cagionato ingentissimi danni. Ci sono state anche trombe d'aria.

Suggestivo, e insolito per la zona, non la regione, l'avvistamento di una tromba d'aria nell'Altopiano di Asiago in Veneto. Eppure, se in molti centri del Veneto c'erano i temporali, in costa c'era il sole. Ma questa è l'Estate, questa è la variabilità, dove non è possibile prevedere con affidabilità elevata l'esatta posizione dove si scatenerà il temporale.

Di certo ci sono zone soggette a tali eventi, ma si deve sempre e solo parlare di possibilità, ed in un contesto di marcata instabilità, il temporale è in agguato. Ad esempio, non erano attesi i temporali nella costa marchigiana e abruzzese, venivano dati più probabili in Appennino.

Ma vogliamo parlare dei temporali in Sardegna? Oppure della maggiore intensità dei temporali nel cuore della Valle Padana rispetto alle aree pedemontane?

Evidenziamo questo perché le previsioni automatiche, quelle di smartphone, emesse spesso da aziende estere, e attribuite a quelle italiane, non ci azzeccano. Se andassimo a vedere cosa prevedono quelle estere, specie americane, è un vero delirio di errori che nessun sito meteo italiano diffonde.

Ma torniamo ai fatti, in Sicilia il caldo è notevolissimo, specie nel settore orientale, dove lunedì sono stati raggiunti i 38°C, e con le previsioni meteo, da confermare, per la prossima settimana, il rischio di valori superiori non è da escludere.

Eccovi le temperature massime di ieri:

Catania-Sigonella 37°C

Foggia 34°C

Catania-Fontanarossa 33°C

Comiso As Usaf, Lecce 32°C

Crotone, Forli, Grottaglie, Pontecagnano, Rimini 31°C

Amendola, Bari-Palese Macchie, Bologna-Borgo Panigale, Capo Bellavista, Cervia, Ferrara, Frosinone, Gioia Del Colle, Grazzanise, Latina, Marina Di Ginosa, Napoli-Capodichino, Ronchi Dei Legionari 30°C

Falconara, Firenze-Peretola, Lamezia Terme, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Treviso-Istrana, Trieste, Udine-Rivolto 29°C

Aviano, Bolzano, Gela, Guidonia, Roma-Urbe, Treviso-S Angelo 28°C

Brescia-Ghedi, Brindisi, Cagliari-Elmas, Capri, Grosseto, Messina, Olbia-Costa Smeralda, Pratica Di Mare, Rieti, Roma-Ciampino, S Maria Di Leuca, Venezia-Tessera, Verona-Villafranca 27°C

Brescia-Montichiari, Decimomannu, Milano-Linate, Parma, Roma Fiumicino 26°C

Bergamo-Orio Al Serio, Milano-Malpensa, Piacenza, Sarzana-Luni, Tarvisio, Trapani-Birgi, Viterbo 25°C

Capo Carbonara, Genova-Sestri, Lampedusa, Novara-Cameri, Palermo-Punta Raisi, Pisa-S Giusto 24°C

Alghero, Isola d'Elba-Monte Calamita, Monte Argentario 23°C

Aosta, Capo Mele 22°C

Monte Scuro 21°C

