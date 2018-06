Meteo di oggi: altri temporali sparsi al Centro-Nord, sole al Sud, caldo in Sicilia

L'Estate vera, quella del sole e tempo stabile per molti giorni, tipica del Mediterraneo, stenta davvero molto a decollare. Ci troviamo dinanzi ad un andamento meteo altalenante, che caratterizzerà gran parte della settimana, per via di ulteriori ingerenze instabili e della mancanza di una solida figura anticiclonica.

La dinamica meteo rimane sempre simile a quella che domina da tempo: le alte pressioni forti sul Nord Europa fanno da muro alle perturbazioni atlantiche. Il flusso oceanico è costretto ad affondare sulla Penisola Iberica, trovando a tratti un varco verso il Mediterraneo.

Nel dettaglio, quella odierna sarà una giornata ancora capricciosa, ma almeno in mattinata prevarranno ampie schiarite con rovesci e qualche temporale sono attesi in Toscana, specie sulle coste. Poi l'instabilità tuonerà, grazie al riscaldamento diurno, sulle aree interne e montuose.

Nelle ore pomeridiane acquazzoni e temporali sparsi si avranno lungo le zone a ridosso della dorsale centrale appenninica, specie versanti adriatici con locali sconfinamenti verso le coste. I temporali non risparmieranno nemmeno la Puglia centro-settentrionale.

Prevarrà il sole sul resto del Sud Italia ed in Sicilia, dove, specie in quest'ultima, fa parecchio caldo, e l'estate è iniziata da alcune settimane, dove per altro persite la siccità.

Inoltre, ulteriori fenomeni temporaleschi si avranno anche al Nord, ma in forma meno diffusa e con interessamento principalmente delle aree alpine e prealpine.

I fenomeni potranno risultare occasionalmente, e ancora una volta, anche di forte intensità sotto forma di brevi nubifragi ed accompagnati da colpi di vento, grandine.

Pubblicato da Mauro Meloni - © RIPRODUZIONE RISERVATA

