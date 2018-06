METEO sino 11 Giugno: TEMPORALI alternati a sole. Caldo estivo al Sud

METEO DAL 5 ALL'11 GIUGNO 2018, ANALISI E PREVISIONE

Dopo un weekend trascorso con scenari da piena estate, il meteo è divenuto ben più turbolento, specie al Nord Italia dove, a causa dei maggiori temporali, c'è stata una flessione delle temperature. Per altro, anche nei prossimi giorni, le ultime elaborazioni prospettano altri temporali.

Queste novità derivano dal parziale cedimento dell'anticiclone sub-tropicale, che riesce ancora a proteggere in parte le regioni meridionali dove fa caldo, ad esempio in Sicilia sono stati superati i 35°C.

Ci troviamo dinanzi ad un andamento meteo altalenante, che caratterizzerà gran parte della settimana. La dinamica meteo rimane sempre simile a quella che domina da tempo: le alte pressioni forti sul Nord Europa fanno da muro alle perturbazioni atlantiche. Il flusso oceanico è costretto ad affondare sulla Penisola Iberica, trovando a tratti un varco verso il Mediterraneo.

È quindi un avvio d'estate decisamente a singhiozzo, con transito di ammassi nuvolosi associati a temporali principalmente al Nord Italia ed in parte le regioni centrali. Questa situazione espone la nostra Penisola anche ad improvvise rimonte dell'anticiclone africano, tuttavia di breve durata e con meteo caldo estivo garantito principalmente al Meridione.

I temporali non rappresentano comunque una notizia, è comunque abbastanza normale che in questo periodo dell'anno vi siano ancora queste condizioni meteo non propriamente stabile, specie per il Nord Italia, e poi nelle zone interne della Penisola, ed in varie annate, nelle zone interne delle Isole Maggiori, specie della Sardegna.

Per ora non avremo però alcuno stop dell'estate "meteorologica", visto che peraltro l'anticiclone non verrà intaccato su parte d'Italia e soprattutto al Sud ove insisteranno condizioni di meteo stabile e caldo.

ESTATE METEOROLOGICA

Rammentiamo che questo è un articolo meteo, e citiamo che siamo in estate meteorologica perché è iniziata con il 1° giugno, mentre quella astronomica avrà il suo avvento dopo circa 3 settimane.

SCENARIO METEO SETTIMANA, FASI TEMPORALESCHE E CALURA

Mutevolezza meteo assoluta protagonista! Come accennato, le infiltrazioni d'aria fresca d'origine atlantica penalizzeranno soprattutto il Nord Italia. Avremo così nuova dinamicità meteo, con altri temporali che si spingeranno facilmente fino in pianura, risultando occasionalmente di forte intensità. I temporali saranno forti anche sul Centro Italia.

Attorno a metà settimana l'anticiclone proverà a rafforzarsi, in quella che sarà una fase meteo altalenante ma non certo stabile, in quanto la depressione franco-iberica resterà un'insidia. Seguirà poi una nuova recrudescenza temporalesca al Centro-Nord entro venerdì. Per il weekend la tendenza sembra favorevole ad un temporaneo rinforzo dell'anticiclone africano, con più caldo.

METEO DI OGGI MARTEDI' 5 GIUGNO, INSTABILE AL CENTRO-NORD

Giornata capricciosa, con i temporali continueranno ancora al Nord, ma in forma meno diffusa e con interessamento principalmente delle aree alpine e prealpine. Meteo instabile anche sul Centro Italia, con qualche rovescio già dal mattino sulle coste toscane. Acquazzoni sparsi si avranno lungo la fascia appenninica, specie versanti adriatici con locali sconfinamenti verso le coste.

I fenomeni potranno risultare occasionalmente anche di forte intensità sotto forma di brevi nubifragi ed accompagnati da colpi di vento, grandine. Questo a causa dell'elevata energia, con l'aria caldo ed umida che andrà a scontrarsi con l'ingresso delle correnti più fresche soprattutto in alta quota. Il Sud resterà invece protetto dall'anticiclone e quindi continuerà meteo assolato.



METEO META' SETTIMANA, INSTABILITA' NON MOLLA LA PRESA

Mercoledì avremo scenari più soleggiati al Centro-Sud, grazie al temporaneo rafforzamento dell'anticiclone. I temporali saranno sempre possibili lungo l'Appennino e poi al Nord sull'area alpina e prealpina specie al pomeriggio, senza escludere sporadici sconfinamenti verso le pianure a nord del Po. Piogge raggiungeranno anche il Nord Sardegna, per un nuovo impulso instabile.

Si verrà a creare un braccio di ferro fra l'anticiclone sub-tropicale e una circolazione di bassa pressione sulla Penisola Iberica. Giovedì i temporali, in genere pomeridiani, riguarderanno le aree interne e montuose del Centro-Nord. In questo frangente, anche la Val Padana avrà a che fare con rovesci a macchia di leopardo.

TEMPERATURE ESTIVE, CALDO NELLA NORMA

Le correnti lievemente più fresche occidentali garantiranno clima più gradevole, con valori in genere compresi fra i 25 ed i 28 gradi. Solo sul Meridione si registreranno picchi termici superiori a causa della pur limitata influenza dell'anticiclone africano. Solo sul finire della settimana si prevede un più incisivo rialzo delle temperature, con accentuazione del caldo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Negli ultimi giorni della settimana è attesa una nuova probabile rimonta dell'anticiclone d'origine nord-africana, con annessi nuovi flussi caldi meridionali. Avremo meteo più stabile e caldo estivo, ma anche quest'invasione anticiclonica durerà poco e potrebbe poi cedere il passo a nuove incursioni instabili nei primi giorni della prossima settimana.

Pubblicato da Mauro Meloni

