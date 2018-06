METEO sino 13 Giugno: ESTATE fra alti e bassi, torna CALDO dopo i TEMPORALI

METEO DAL 7 AL 13 GIUGNO 2018, ANALISI E PREVISIONE

L'energica area depressionaria sulla Penisola Iberica si appresta a trasportare un nuovo attivo vortice verso l'Italia: il meteo diverrà così ancor più instabile al Centro-Nord Italia, con acquazzoni e temporali di forte intensità. Discorso diverso per il Sud Italia, che resterà più ai margini di questo assalto perturbato.

Questa recrudescenza dell'instabilità, dovuta al passaggio del vortice d'aria fresca, determinerà una fase acuta dell'instabilità con meteo tutt'altro che estivo tra giovedì e venerdì. Le temperature caleranno sulle aree più colpite dal maltempo, mentre resteranno più elevate al Sud grazie al prevalente diffuso soleggiamento.

Pur in presenza di questa massiccia ondata di temporali, non avremo per ora alcuno stop dell'estate "meteorologica", partita ufficialmente il primo giugno. Questa fase acuta dell'instabilità non durerà a lungo, ma l'estate sembra destinata a proseguire ancora con un andamento meteo a strappi, particolarmente altalenante.

Attesa dinamicità meteo piuttosto accesa, con altri temporali che al Settentrione si spingeranno facilmente fino in pianura, risultando occasionalmente di forte intensità. I temporali saranno forti anche sul Centro Italia, dove è attesa la fase acuta dell'instabilità entro venerdì con alto rischio di locali nubifragi e grandine.

In questo periodo i temporali non sono da considerarsi anomali ed è normale che possano influenzare a tratti il meteo sul Nord Italia ed aree interne della Penisola. Va detto che come, accadeva già a maggio, i temporali sono fin troppo presenti, accompagnati sovente da fenomeni violenti e grandine. La situazione meteo più anomala si registra oltralpe, in varie parti d'Europa.

METEO WEEKEND, SCOPPIA IL CALDO

La mutevolezza meteo sarà assoluta protagonista fino a venerdì, ma poi lo scenario muterà radicalmente. Per il weekend la tendenza sembra favorevole ad una nuova decisa rimonta dell'anticiclone africano, con più caldo e ritorno di condizioni meteo decisamente estive anche al Centro-Nord.

Questa affermazione dell'anticiclone dovrebbe risultare temporanea, con nuovi disturbi nei primi giorni della settimana a partire dalle regioni settentrionali. Il caldo insisterà al Centro-Sud, ma poi dovrebbe dare di nuovo spazio ad aria più fresca ed instabile nel corso della settimana. L'altalena di quest'inizio di estate sembra destinato a proseguire sino a metà giugno.

METEO GIOVEDI' 7 GIUGNO, PEGGIORA PER VORTICE DA OVEST

L'area depressionaria si porterà più direttamente sull'Italia, scalfendo ulteriormente l'anticiclone. Spiccata instabilità si avrà su tutto il Centro-Nord, con temporali soprattutto diurni e localmente intensi su Alpi e Appennino, ma nel pomeriggio-sera in diffusione sulla Val Padana centro-occidentale. Forti temporali sono attesi anche in Sardegna, poi in tarda serata tra Umbria e Lazio.

FASE ACUTA INSTABILITA', POI METEO MIGLIORA

Il grosso del maltempo si concentrerà venerdì tra Emilia-Romagna e gran parte del Centro Italia, con temporali anche di forte intensità senza escludere locali nubifragi. I fenomeni violenti si propagheranno anche verso le coste adriatiche. Più sole al Sud, anche se qualche precipitazione passeggera coinvolgerà le aree tirreniche meridionali, Lucania, Gargano e nord Sicilia.

TEMPERATURE NELLA NORMA, POI TORNA IL CALDO

Il contesto climatico permarrà gradevole nonostante la sfuriata di temporali, con valori diurni in genere compresi fra i 25 ed i 28 gradi, a parte picchi termici più elevati all'estremo Sud. Nelle aree più colpite dal maltempo si avranno temporanei più marcati abbassamenti di temperature. Nel weekend si prevede un più netto rialzo delle temperature, con valori diffusamente oltre i 30 gradi.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Avremo meteo più stabile e caldo estivo nel weekend, ma anche quest'invasione anticiclonica durerà poco e potrebbe poi cedere il passo a nuove incursioni instabili nella prima parte della settimana, a partire dal Nord Italia. Le temperature, dopo il drastico innalzamento, scenderanno risultando più gradevoli.

