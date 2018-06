Area ciclonica verso Italia, meteo che cambia

Le condizioni meteo sull'Italia sono influenzate dalla presenza di una circolazione ciclonica ad ovest della Sardegna. È una posizione abbastanza inusuale per una bassa pressione perché ormai siamo nei primi di Giugno, ed il bel tempo dovrebbe ormai prevalere nelle Isole mediterranee, dove la stagione balneare può definirsi iniziata definitivamente.

In Italia giunge aria calda ed umida che determina una fase di caldo, con picchi sopra i 35°C in Sicilia. Queste le temperature massime odierne non definitive in alcune località:

Catania-Sigonella 35°C

Comiso As Usaf 34°C

Catania-Fontanarossa 33°C

Amendola, Ferrara, Foggia, Marina Di Ginosa, Trapani-Birgi 32°C

Crotone, Firenze-Peretola, Grazzanise, Grottaglie, Pantelleria 31°C

Bologna-Borgo Panigale, Gioia Del Colle, Lecce, Messina, Napoli-Capodichino, Perugia, Roma-Ciampino, Roma-Urbe, Treviso-Istrana 30°C

Alghero, Bolzano, Brescia-Ghedi, Brescia-Montichiari, Cervia, Decimomannu, Grosseto, Milano-Linate, Palermo-Punta Raisi, Parma, Pescara, Piacenza, Pontecagnano, Rieti, Roma Fiumicino, Ronchi Dei Legionari, Treviso-S Angelo, Trieste, Verona-Villafranca, Viterbo 29°C

Bari-Palese Macchie, Bergamo-Orio Al Serio, Capo Bellavista, Lamezia Terme, Milano-Malpensa, Reggio Calabria 28°C

Albenga, Brindisi, Cagliari-Elmas, Capri, Falconara, Gela, Olbia-Costa Smeralda, Pisa-S Giusto, Pratica Di Mare, Rimini, Venezia-Tessera 27°C

Aosta, Capo Mele, S Maria Di Leuca 26°C

Capo Carbonara, Cuneo-Levaldigi, Genova-Sestri, Isola d'Elba-Monte Calamita, Lampedusa, Tarvisio, Torino, Torino-Caselle 25°C

Ma l'area ciclonica spinge verso la Sardegna piovaschi e deboli temporali in un periodo dell'anno dove dovrebbe piovere davvero occasionalmente. Genera instabilità atmosferica sul Nord Italia, dove l'attività temporalesca è in aumento.

Ma le notizie di forti temporali giungono soprattutto dalla Penisola Iberica e dalla Francia, con fenomeni anche di forte intensità, con grandine, nubifragi e moltissimi fulmini.

Gradualmente il tempo peggiorerà anche sull'Italia, con temporali nelle regioni settentrionali, ma non solo.

